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Dolandırıcılar bu sefer de Esra Erol'u çırılçıplak montajladı

Dolandırıcılar bu sefer de Esra Erol'u çırılçıplak montajladı
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İnternet ortamında verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılar bu sefer de Türkiye'nin en ünlü sunucusu Esra Erol'un fotoğraflarıyla mide bulandıran büyük bir tuzak kurdu.

İnternet dolandırıcıları ünlü isimlerin sahte fotoğraflarıyla tuzak kurmaya devam ediyor. Daha önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e pek çok siyasinin adını, fotoğraflarını ve yapay zeka ile ürettikleri sesini kullanan, magazin dünyasının ünlü isimlerinden ünlü piyasa analistlerin söylemeseler de söyledikleri iddia edilen yatırım tavsiyeleriyle reklamlar oluşturan dolandırıcılar bu sefer de ekranların sevilen sunucusu Esra Erol'u hedef aldı.

Eski adı Twitter olan ancak Elon Musk'ın satın aldıktan sonra adını X olarak değiştirdiği sosyal medya platformunda Esra Erol'un montajla üretilmiş çırılçıplak fotoğraflarıyla reklamlar veren dolandırıcılar pes dedirtti.

Sahte reklamlarda Türkiye'deki çok sayıda gazete ve internet sitesinin logolarını kullanan dolandırıcılar"Bu gerçekten onun başına geldi mi" yazdıkları ilanlarında Esra Erol'un "Bu müdahaleyi lanetliyorum, hayatımı, kariyerimi ve ailemi kaybettim" dediğini iddia etti.

Bununla da yetinmeyen dolandırıcılar Esra Erol'un yüzünü de bir çıplak kadın vücuduna montajladı.

Uzmanlar özellikle sosyal medya platformlarında yer alan ve tamamen manipülatif başlık ve görsellerle hazırlanmış bu "sponsorlu tuzaklara" tıklanılmaması için vatandaşları uyarıyor.

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Etiketler esra erol sosyal medya sponsorlu dolandırıcılık
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