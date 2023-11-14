Elon Musk çöpçatanlığa hazırlanıyor: ''X Date'' Tinder'a rakip olacak!

Twitter'ı satın aldıktan sonra dev platformun adını X olarak değiştiren ve sosyal medya devi için aldığı her karar tartışılan Elon Musk "X Date" özelliğini resmen duyurdu.

Shift Delete'nin aktardığına göre; Elon Musk, Twitter’ı (X) satın almasından bu yana birçok ilginç yenilikler sunmaya devam ediyor. Musk, X kullanıcılarını şaşırtacak bir, özellik ile karşımıza çıkacak. Yeni projeyle birlikte X platformuna date özelliği geleceği kesinleşti. Peki, bu özellik nasıl olacak? İşte detaylar!

Teknoloji alanında sık sık adından söz ettiren Elon Musk, X’te yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Sosyal medya platformu X, bir süredir “Dating” özelliği ile gündeme geldi. Ancak bu durum bir söylenti olarak yer alıyordu. Bugün çıkan haberler ise işin boyutunu değiştirecek.

Çıkan haberlerle birlikte Elon Musk, platforma Dating özelliğinin geleceğini resmen doğruladı. Yakın zamanda gerçekleşen bir şirket toplantısında Musk, hem özelliği doğruladı hem de platformun bir “her şey platformu” olmasını istediğini ifade etti.

Özellik kapsamında kullanıcıları “Dating” özelliğiyle uygulama içinde flört etme imkânı bulacak. Henüz test aşamasında olan özelliğin ne zaman ve ne kadar fiyata sahip olacağı yönündeyse herhangi bir bilgi yok. Herkes bu özellikle ilgili bir açıklama beklerken Musk’ın açıklaması bir nevi bazı gerçekleri ortaya çıkardı.



Musk, açıklamasında kullanıcıların paylaşımlarına göre en iyi eşleşmeye ulaşmalarını sağlayacağını söyledi. Bu da X’in Tinder gibi flört uygulamaları tarzında olacağı anlamına geliyor. Tüm bu bilgilerle birlikte X’teki Dating özelliği üzerinden kullanıcıların birini bulacağı anlaşılıyor. Söz konusu özellikle ilgili detayların ise ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacağı düşünülüyor.