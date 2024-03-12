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Elon Musk'tan sürpriz proje: YouTube'a dev rakip geliyor

Elon Musk'tan sürpriz proje: YouTube'a dev rakip geliyor
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Twitter'ı satın aldıktan sonra adını X yapan Elon Musk şimdi de YouTube'a rakip olacak projesini açıkladı.

SpaceX uzay şirketinin kurucusu, CEO'su, Tesla otomotiv şirketinin CEO'su, The Boring Company şirketinin kurucusu, Neuralink, Starlink ile OpenAI'nin kurucu ortağı ünlü milyarder Elon Musk televizyonlar için uzun videolar içeren bir X uygulamasının geleceğini söyledi.

Twitter'ı satın aldığından bu yana adından başlayarak birçok önemli değişiklik ve yenilik kazandıran Elon Musk, zaten X'in video ağırlıklı bir site olacağının işaretlerini vermiş hatta bunu bizzat dile de getirmişti.

Her ne kadar ölçme&değerlendirme kuruluşları X'in 2023'te yaklaşık 30% zarar ettiğini bildirse de, ünlü milyarder değişikliklerine ve marjinal fikirlerine hız kesmeden devam ediyor.

 Son olarak DogeDesigner hesabından paylaşılan tweet'te Samsung TV ve Amazon Fire TV ile başlayacak süreçle X platformunun televizyonlar için uzun videolar içeren bir uygulama piyasaya süreceğini belirtti.

Etiketler Elon Musk twitter Youtube
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