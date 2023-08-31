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Elon Musk'tan X'te bir değişiklik daha

Elon Musk'tan X'te bir değişiklik daha
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Elon Musk'ın satın almasının ardından adını X olarak değiştirdiği Twitter'da beğeni animasyonu da değişti.

Twitter’ın X’e dönüşmesinin ardından platformdaki değişiklikler sürüyor. Beğeni ikonuna basınca çıkan ‘kalp’ animasyonu da tarihe karıştı. Kullanıcılar bundan böyle beğeni ikonuna bastıklarında ‘X’ logosunu görecekler. Uygulama “#BrandedFeatures” etiketleriyle yapılan paylaşımlarda başlatıldı.

 Eski adı Twitter olan X’in, birçok özelliğinden sonra beğeni animasyonu da değişti.

Elon Musk’ın platformu satın almasının ardından, sitenin adı dahil birçok özelliği değişmişti. Son olarak tweet’lere ‘post/gönderi’ ismi verilmişti.

Yapılan son değişiklikle beğeni ikonuna basınca görünen ‘kalp’ animasyonu da tarihe karıştı.

Artık bir gönderinin altındaki beğeni ikonuna basılınca şirketin yeni ismi olan ‘X’ görünecek.

Yeni uygulama “#BrandedFeatures” etiketleriyle yapılan paylaşımlarda başladı.

Etiketler twitter yeni beğeni animasyonu beğen
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