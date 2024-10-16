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Game Pass'te deneme sürümü dönemi sona erdi

Game Pass'te deneme sürümü dönemi sona erdi
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Teknoloji devi Microsoft, 1 dolarlık Game Pass deneme aboneliğini kaldırdı.

Microsoft, Game Pass abonelik sisteminde yaptığı değişikliklerle tekrar gündeme geldi. Şirket, kısa bir süre önce oyunculara sunduğu 1 dolarlık deneme aboneliğini bir kez daha kaldırdı. Bu karar, önümüzdeki hafta çıkacak olan Call of Duty: Black Ops 6'nın lansmanı öncesinde alındı ve birçok oyuncu bu fırsattan yararlanamamış oldu.

Etiketler game pass microsoft
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