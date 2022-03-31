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Google Chrome 8 yıl sonra ikonunu değiştirdi! Kimse anlamadı

Google Chrome 8 yıl sonra ikonunu değiştirdi! Kimse anlamadı

İnternet tarayıcısı Google Chrome'ın ikonu değişti. 2014 yılından beri ilk defa ikon değiştiren Chrome'ın yeni logosu neredeyse eskisiyle aynı.

Google Chrome 2008 yılından beri hayatımızda. Tıpkı Google ve Gmail gibi dünyanın en çok kullanılan hizmetlerinden. 

Google 2014 yılından beri ilk defa ikon tasarımında değişikliğe gitti. Tarayıcının 2022 tasarımı ise 2014'le birebir aynı sayılır. Hatta 2022 tasarımı 2011'e ise daha çok benziyor. 

Tasarımcılar yeni ikonda gölge kullanmayı bırakmışlar. Ortadaki mavi yuvarlak ise göze daha büyük geliyor.  

İkondaki değişiklik Chrome 100 güncellemesiyle birlikte kullanıcılara yansıdı.

Etiketler google chrome ikon logo
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