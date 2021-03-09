İnterneti sürekli yavaş olanlara, sürekli kopanlara müjde: Yalnız değilsiniz!

Pandemi süreci internet kullanımının önemini artırırken, Türkiye’de yurttaşlar nitelikli hizmet alamamaktan şikâyetçi. ‘Şikayetvar’ sitesinin verilerine göre, internet servis sağlayıcıları sektöründe 2019’da 90 bin 397 olan şikâyet sayısı, 2020’de yüzde 117 artarak 196 bin 92’ye yükseldi.

İnsanlığı bir yılı aşkın süredir etkisi altına alan koronavirüs salgını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internet erişimine olan ihtiyacı artırdı. Ancak yurttaşların pek çoğu, yüksek ücretler ödemelerine karşın servis sağlayıcılarından nitelikli internet hizmeti alamıyor.

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar sitesi, internet servis sağlayıcılarla ilgili en çok şikayet edilen konuları inceledi.

Şikayetvar’ın verilerine göre, kullanıcılar en çok vaat edilen kadar hızlı olmayan internetten şikâyetçi oldu. Arızaların giderilmemesi, internetin sürekli kopması öne çıkan diğer şikâyet konuları olurken verilere göre bir önceki yılla kıyaslandığında şikâyetler 2020’de yüzde 117 arttı.

2019 mart, nisan, mayıs ve haziran aylarıyla 2020’nin aynı dönemi karşılaştırıldığında pandeminin etkisinin şikayet sayısına yansıdığı görüldü. Bu sektörde 2019’un ilgili döneminde 24 bin 430 olan şikâyet sayısı yüzde 282 artışla 2020’nin mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında 69 bin 134’e çıktı.

2021’İN İLK DÖNEMİNDE DE ŞİKÂYETLER SÜRDÜ

Pandemi döneminde evlere kapanan yurttaşların başta iş ve eğitim amacıyla kullandıkları internet, alışverişten oyuna, dizi-film izlemeden sevdikleriyle iletişim kurmaya kadar birçok alanda vazgeçilemez bir araç oldu.

Bu durum Şikayetvar verilerine de yansıdı. 2019’un Nisan ayında internet servis sağlayıcılarla ilgili gelen şikâyet sayısı 5 bin 993 iken 2020’nin aynı döneminde bu sayı 24 bin 283’e kadar yükseldi. Aynı yılın aralık ayında 23 binin üzerinde şikâyet kaydedildi. İnternet servis sağlayıcılarla ilgili 2021’in Ocak ayında 16 bin 786, Şubat ayındaysa 13 bin 452 şikâyet ulaştı.

TÜKETİCİ ŞİKÂYET EDİLEN KONULAR

İnternet servis sağlayıcılar ile ilgili en çok şikayet edilen konu başlıkları, “Vaat edilen internet hızının sağlanamaması, arızaların giderilmemesi, internetin sürekli kopması, internette ping düşüklüğü yaşama, boş port olmaması, nakil yapamama ya da nakil ücretinin fazla olması, müşteri temsilcisine bağlanamama, hizmet alamama, aboneliğin iptal edilmesinde zorluk yaşama, abonelik cayma bedelinde fahiş ücret çıkması, taahhüt süresinin haber vermeden yenilenmesi” oldu.

‘DERSLERE GİREMİYORUM’

DHA’nın aktardığına göre gelen şikâyetlerden bazıları ise şöyle:

“Son zamanlarda sürekli internetimde kopmalar oluyor. Altyapıyla ilgili bir sorunum yok. Fakat sürekli bu durum devam ediyor. Birçok kez arayıp sorunu bildiriyorum arıza kaydı oluşturuluyor ve sorunumu çözüyorlar ama bir süre sonra sorun yine devam ediyor. Öğrenci olduğum için derslerime giremiyorum.”

‘79 LİRA ÖDÜYORDUM, 253 LİRA FATURA GELDİ’

“Taahhüdüm bitmiş ve sadece beni 1 mesajla bilgilendiriyorlar. Normalde 79 lira ödediğim internete bir ayda 253 lira fatura geldi. Bütün yasal haklarımı kullanacağım. Her gün 5 defa arayanlar taahhüdünüz bitti demek yerine nasıl daha fazla fatura ödetirim diye düşünüyor herhalde.”

‘GÜNDE 20 KEZ İNTERNET KOPAR MI?’

“Home office çalıştığımız şu günlerde bizi internetten mahrum bırakıyorlar. Her ay 350-400 lira parayı ben sizlere neden ödüyorum? 2 tane sabit internetim var, bir hat kopmasıdır aldı başını gidiyor. Günde 20 defa internet kopar mı?”

‘GÜYA İNTERNETİM VAR’

“İnternetim var güya. Hızımın 24 megabayt olması lazım. Aylık 110 lira ödüyorum ama gel gelelim yaptığım testte 4 megabayt download, 0.22 upload çıkıyor. Kurumsal hizmet vermemekte bir numarasınız.”

‘TAŞINDIKTAN 15 GÜN SONRA İNTERNET BAĞLANDI’

“Taşınma sürecinde kesilen internetim yeni evime taşındıktan 15 gün sonra bağlanabildi. Bu süreçte telefonumun internetini kullanmak zorunda kaldığım için 300 lira telefon faturası ödedim. Sonrasında 3 aydır ayda 1-2 kez bağlantı sorunları yüzünden arıza kaydı bırakıyorum. 2-3 gün internetimi kullanamıyorum. Taahhüt yüzünden üyeliğimi iptal edip başka alternatiflere yönelemiyorum.”

‘BAŞVURU YAPTIM, KAÇ AY OLDU’

“İnternet başvurusu yaptım kaç ay oldu hala altyapı çalışması devam ediyormuş karşı komşumda internet var. Bu altyapı saçmalığı nedir? Buna bir çözüm bulsunlar artık 2021 yılındayız internet yok. Altyapısız internet zaten telefonumda var.”

‘BARİ FİLMİ DURAKSAMADAN İZLEYEBİLEYİM’

“Eve internet bağladım. 24 Mbps 480p'de bile film izleyemiyorum. Sürekli donuyor. Önceden kullandığım modeme fiber modem olduğu için kullanamazsınız deyip yeni modem adı altında evde boşta duran modemin aynısını getirip bağlamaları kabul edilir değil. Her şeyi kabul ettim, bari filmi duraksamadan izleyebileyim.”

TÜRKİYE İNTERNET HIZINDA İLK 100'DE DEĞİL

İnternet hızının ölçümlenmesini sağlayan Speedtest'in verilerine göre, sabit internet hızına bakıldığında Türkiye, ilk 100 ülkenin gerisinde kalıyor.

Speedtest, bu yılın Haziran ayını kapsayan raporunda dünya genelinde sabit internet ile indirme hızını 78,26 Mbps, yükleme hızını ise 42.06 Mbps olarak ölçtü.

Türkiye'de ise ortalama indirme hızının 26.30 Mbps olduğu görüldü.