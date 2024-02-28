iOS 18'e güncellenecek iPhone modelleri belli oldu

Apple'ın işletim sistemi iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu.

Apple kullanıcıları Haziran ayında WWDC 2024'te tanıtılması beklenen iOS 18'in hangi cihazlar tarafından destekleneceğini merak ediyordu.

İOS 18 HANGİ İPHONE MODELLERİNDE OLACAK?

MacRumors'un haberine göre, iOS 17'yi destekleyen tüm iPhone modellerinin iOS 18'e güncellenebileceği öne sürüldü.

iOS 18'i destekleyecek cihazların listesi ise şöyle;

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. nesil), iPhone SE (3. nesil).

iOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 16 serisiyle birlikte çıkış yapması beklenen iOS 18'in her zaman olduğu gibi Eylül ayında kullanıcılarla buluşacağı tahmin ediliyor.

Ancak iOS 18 ile tanışmamız daha erken olabilir çünkü Apple geçtiğimiz yıl Haziran ayında düzenlenen Apple Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) iOS 17 ve özelliklerini tanıtmıştı.