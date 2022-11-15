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iPhone sahipleri dikkat! Son güncellemede büyük hata var

iPhone sahipleri dikkat! Son güncellemede büyük hata var
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Apple'ın iOs 16 güncellemesi ile birlikte iPhone'larda büyük bir hata ortaya çıktı.

Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte iOS 16 güncellemesini de iPhone kullanıcılarına sundu. Safari üzerinde yaşanan hata, özellikle son sürüm olan iOS 16.1 güncellemesini kullanan kişilerden geldi. Fakat Twitter’da yer alan paylaşımlara göre iOS 15.7.1, iOS 16, iOS 16.1, iOS 16.1.1 ve iOS 16.2 Beta güncellemelerini kullanan kişiler de aynı sorunu yaşıyor.

ShiftDelete'in haberine göre; Safari üzerinde yaşanan hata, en çok “tar, bes, wal, eski, wel, sta, pla” ve daha birçok kelimenin arama motoruna yazılmasıyla oluyor. Mesela “Starbucks” yazacak herhangi bir kullanıcı daha “sta” yazarken uygulamadan atılıyor. Sorunun neden olduğu henüz belli değil. Ayrıca ek olarak herkeste bu sorun yaşanmıyor.

MacRumors’un yaptığı habere göre bu hata bir sunucu hatası olabilir. Çünkü sorun, bir gecede yaşanmaya başladı. 

Ek olarak da birçok güncellemede eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Sorunun geçici bir çözümü ise şimdilik mevcut değil. Teknoloji devi Apple Safari üzerinde yaşanan hata ile ilgili bir açıklama henüz yapmadı. 

Fakat sorun yaşayan müşterilerine destek ekibi sağlamaya başladı.

Etiketler ios ios 16 iphone güncelleme apple
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