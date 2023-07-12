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Netflix'ten şifresini paylaşanlar için yeni karar

Netflix'ten şifresini paylaşanlar için yeni karar
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Popüler dijital içerik platformu Netflix, şifre paylaşım yasağını delen üyelerine "son bir şans verdiğini" duyurdu

Shıft Delete'nin haberine göre; Milyonlarca kullanıcıya sahip Netflix, hesabı ortak kullanan kullanıcılara para cezaları kesmişti. Bu durumda sadece aynı evde yaşadığınız kişilerle ortak Netflix hesabı kullanmanıza izin vardı. Örneğin aileniz, ev arkadaşınız ve sevgiliniz gibi. Farklı evlerde yaşadığınız bir arkadaşınızla ortak kullanım yapmanız durumunda Netflix size ceza kesiyor ve bu durumu önlüyor.

Ancak marka bu durumdan mağdur olanlar için bir kolaylık sağladı. Şifre paylaşım kısıtlamaları yürürlüğe girdiğinde arkadaşınızın hesabından atıldığınız için eski bir Netflix hesabına yeniden giriş yapıyorsanız veya yeni bir hesap oluşturuyorsanız artık tüm profil bilgilerinizi o hesaba aktarabilirsiniz.

Bununla birlikte kullanımda olmayan ve başka birine ait olan bir hesaba geçtiğinizde ana kullanıcı kendiniz olmanız şartı ile birlikte profil bilgilerinizi o hesaba da aktarabiliyorsunuz.

 

 

Etiketler netflix şifre paylaşımı netflix kararı yeni karar
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