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Popüler kelime oyunu Wordle satıldı

Popüler kelime oyunu Wordle satıldı

New York Times, kelime oyunu Wordle’ı satın aldı. New York Times, satın alma için sadece 7 rakamlı düşük bir ücret ödediklerini belirtti.

Wordle oyunculara 5 harfli bir sözcüğü bilmeleri için 6 deneme hakkı veriyor. Brooklyn’de yaşayan bir yazılım mühendisi olan Josh Wardle tarafından yaratılan oyun, ekim ayında kullanıma açıldığından bu yana hızlı bir şekilde yayıldı.

New York Times’dan yapılan açıklamaya göre, oyunun milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Gelirlerini artırmak ve çeşitlendirmek için farklı yollar arayan New York Times, aralık ayında oyunlarına 1 milyon yeni abonenin kayıt olduğunu duyurmuştu.

Oyunun yaratıcısı Josh Wardle ise satın almayla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Oyun hayal ettiğimden daha fazla yayıldı. Birçok insana zevk vermeyi başaran bir oyunun gelişimini izlemek muazzamdı ve kişisel hikayelerinizi benimle paylaştığınız için teşekkür ederim” dedi.

 

Etiketler New York Times kelime oyunu Wordle wordle kelime oyunu kelime oyun
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