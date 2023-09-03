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Teknoloji devi Google 25 yaşında

Teknoloji devi Google 25 yaşında
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ABD merkezli dünyanın en büyük arama motoru Google, 25'inci yılını geride bıraktı.

Google'ın kuruluş süreci 1996 yılında California'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.

Geleneksel arama motorlarıyla yapılan aramalarda sonuçlar, aranan terimlerin sayfada kaç kez görüldüğü mantığıyla sıralanırken, Page ve Brin, "PageRank" adı verilen sitelerin gösterilen ilgiye göre sıralandığı arama motorunu tasarladı.

Page ve Brin, "Backrub" ismiyle hayata geçirdikleri arama motorunun adını daha sonra 10 üzeri 100 anlamına gelen "googol" kelimesinden esinlenerek "Google" olarak değiştirdi.

Kuruluşundan itibaren birkaç yılda Google, yalnızca akademik topluluğun değil, Silikon Vadisi yatırımcılarının da dikkatini çekti. Aldıkları yatırımla 4 Eylül 1998'de resmi olarak kurulan Google'ın ekibi, "hantal masaüstü bilgisayarların" yer aldığı Kaliforniya'nın Menlo Park banliyösündeki bir garaj olan ofislerine geçiş yaptı.

AA

Etiketler google arama motoru
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