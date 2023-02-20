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TikTok, Avrupa'da 2 veri merkezi daha açmaya hazırlanıyor

TikTok, Avrupa'da 2 veri merkezi daha açmaya hazırlanıyor
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Çinli sosyal medya şirketi TikTok, veri endişeleri nedeniyle Avrupa'da iki veri merkezi daha açmayı planlıyor.

Son zamanlarda gizlilik sorunlarıyla gündeme gelen Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor.

Platformun her geçen gün popüler olması nedeniyle şirket, artık daha fazla inceleme altında.

Özellikle gençler arasında son dönemde çok yaygın olan TikTok'un, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı söyleniyor.

TikTok'tan Avrupa'ya yeni veri merkezleri
TikTok, hükümetlere ve düzenleyicilere, kullanıcıların kişisel verilerine erişilemeyeceği ve içeriğinin Çin Komünist Partisi veya Pekin'in etkisi altındaki herhangi biri tarafından manipüle edilemeyeceği konusunda güvence vermeye çalışıyor.

TikTok'un Avrupa'daki operasyonlardan sorumlu genel müdürü Rich Waterworth, Çinli ByteDance'in sahibi olduğu kısa video paylaşım uygulamasının, Avrupa'daki veri depolama alanını genişletmeyi hedeflediğini söyledi. Bu kapsamda şirket, Avrupa'da iki veri merkezi daha açmayı planlıyor. 

Konuyla ilgili açıklamalar yapabn Waterworth, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'da üçüncü bir veri merkezi kurmak için görüşmeler yapıyoruz. Avrupa TikTok kullanıcı verileri, bu yıl taşınmaya başlayacak ve 2024'e kadar devam edecek.

Cuma günü şirket, ayrıca Ağustos 2022 ile Ocak 2023 arasında AB'de aylık ortalama 125 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu, aylık aktif kullanıcılarını yayınlamaları için çevrimiçi platformlara ve arama motorlarına 17 Şubat'a kadar süre vermişti.

Etiketler tiktok veri ver merkezi avrupa
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