Twitter çöktü mü? Dünya genelinde erişim sorunu

Twitter'da kullanıcılar, akşam saatleri itibariyle dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Sosyal meyda platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a girmek isteyen kullanıcıların karşısına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarıları çıkıyor.

Twitter tarafından sorunla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmadı.