  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Twitter çöktü mü? Dünya genelinde erişim sorunu

Twitter çöktü mü? Dünya genelinde erişim sorunu

Twitter çöktü mü? Dünya genelinde erişim sorunu

Twitter'da kullanıcılar, akşam saatleri itibariyle dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi.

Sosyal meyda platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşanıyor. Twitter'a girmek isteyen kullanıcıların karşısına "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" uyarıları çıkıyor.

Twitter tarafından sorunla ilgili bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Etiketler Twitter erişim sorun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fiyat listeleri güncellendi: İşte Eylül ayının en ucuz sıfır otomobilleri
İstanbul'da duyulan jet sesinin nedeni belli oldu
Fatih Altaylı: ''At yalanı sevsinler inananı dönemi''
Biontech aşısının 3. doz sonuçları açıklandı
Dolar ve Euro uçuşa geçti! İşte döviz ve altın piyasalarında son durum
Bülent Arınç'tan tartışılacak çıkış: ''Dindarların gazabından korkmak lazım''
''Sefere geç kaldın'' diyerek minibüsçü ilçe başkanına sopayla saldırdı
Metrobüste dehşet! Maske uyarısı yaptı, gözünden oldu
Müge Anlı'nın 33 yıl sonra ailesine kavuşturduğu genç müslüman olmaya karar verdi
Hayvanlardan bulaşıyor! Koronavirüs bitmeden yeni salgın patlak verdi