WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

İnternet kullanıcıları, aynı çatı altında faaliyet gösteren WhatsApp, Facebook ve Instagram'a girmekte sorun yaşıyor.

Down Detector tarafından bildirilen sorunlarda kullanıcılar haber akışlarını yenileyemiyor ve oturum açmakta sorun yaşıyor. Instagram ve Facebook gibi popüler ağlarda yaşanan bu sorun Avrupa'daki bazı kullanıcıları başta olmak üzere Türkiye'de de sorun yaşanmasına neden oluyor.

Öte yandan ABD'nin de bazı bölgelerinde bu sorun yaşanıyor. Kullanıcılar genel anlamda hesaplarına girmekte sorun yaşadığını bildiriyor.

GÜNCELLEME

Türkiye'deki kullanıcılar sorunun yavaş yavaş düzeldiğini bildirmeye başladı. WhatsApp Web'de kullanıcılar erişim sorunu yaşarken şu an giriş yapılabiliyor. Facebook'a bağlı Instagram ve WhatsApp yavaş yavaş erişime açılıyorken, sorunun neyden kaynaklandığı henüz bildirilmedi.