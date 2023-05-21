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Windows'ta büyük hata! Verileriniz tehlikede

Windows'ta büyük hata! Verileriniz tehlikede
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Microsoft'un işletim sistemi Windows'ta büyük bir hata tespit edildi. Windows 7, Windows 10 ve Windows 11 versiyonlarda bulunan hata tüm verilerin sıfırlanmasına neden oluyor.

ABD’li teknoloji devi Microsoft’un sahip olduğu Windows işletim sisteminde büyük bir hata ortaya çıktı. İşletim sisteminin Windows 7, Windows 10 ve Windows 11 versiyonlarında bulunan hatadan dolayı milyonlarca kullanıcının verileri sıfırlanabilir. 

Webtekno’nun haberine göre, bu üç işletim sisteminde SATA BIOS hatası bulunuyor. Bu hata nedeniyle Windows’un içine kurulu olan depolama biriminiz çıkarılabilir disk olarak görülüyor.

Bu sebepten dolayı kullanıcılar diski yanlışlıkla çıkarıp Windows işletim sisteminin kurulu olduğu donanımı etkisiz hale getirebiliyor. Kullanıcılar bu diski etkisiz hale getirdiklerinde verilerinin kaybolma riski bulunuyor.

Etiketler windows microsoft işletim sistemi
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