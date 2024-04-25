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İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var

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Küçükçekmece’de hafif ticari araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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