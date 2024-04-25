Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var 25 Nisan 2024 Perşembe Saat: 07:20 Güncelleme: 25 Nisan 2024 Perşembe 07:20 Küçükçekmece’de hafif ticari araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6629da1610e7b1cb2202d833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1,3 milyon TL'ye satın aldığı sıfır km araç hasarlı çıktı Türkiye'nin kanser savaşçısı yenebilir altınında hasat erken başladı 100 yıldır kayıptı; rekor fiyata satıldığı ortaya çıktı Bahçeli'den Ferdi Tayfurlu, imalı yürüyüş videosu ABD'de öldürülen Yağmur Taktaş'ın ailesinden kan donduran iddia Tartışma TBMM'ye sığmadı, Meclis bahçesinde devam etti ''Ayağımı ezdin'' tartışması kanlı bitti: 1 ölü Gemi faciasından 70 gün sonra bir ceset daha bulundu Türk savaş uçakları 6 PKK'lıyı daha avladı