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  3. 11 Nisan 2019 12:05

Rizeli gencin keçi ile ekmek kavgası sosyal medyada ilgi çekti

Rizeli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti. Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan, asıl mesleği dış cephe ustası olan 28 yaşındaki Ahmet Suiçmez, köyde beslediği keçileri ile çektiği video sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Suiçmez keçilerinin yanında ekmek arası yemeğini yerken, bir keçi de Suiçmez’in ekmeğinden yemeye çalıştı. Keçi ile güldüren...

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