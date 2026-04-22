  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ''23 Nisan dünya çocuklarına armağan edilen dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır''

''23 Nisan dünya çocuklarına armağan edilen dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır''

''23 Nisan dünya çocuklarına armağan edilen dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır''
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akın, mesajında “Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’imizin yüreğinde yanan bağımsızlık meşalesi, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.” diyerek Balıkesir’de başlayan ulusal direniş hareketlerinin ulusal egemenliği getiren en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışıyla egemenliğin halka geçtiği 23 Nisan 1920 tarihi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır.” dedi.

“Bu Büyük Miras Çocuklarımıza Emanettir”

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün gayretlerinin bir eseri olarak 106 yıldır büyük bir coşkuyla kutlanan bu kıymetli günün, sadece bir bayram değil; aynı zamanda millet iradesinin, birlik ve dayanışma ruhunun en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Akın, devamında şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılmasıyla birlikte ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözü, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu büyük miras, bizlere olduğu kadar yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza da emanettir. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek; özgür düşünen, kendine güvenen, vatanını ve milletini seven nesillerle mümkündür.

Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin en büyük gücüsünüz. Hayalleriniz ne kadar büyükse yarınlarımız da o kadar aydınlık olacaktır. Sizlere düşen; çok çalışmak, üretmek, sorgulamak, her zaman iyinin ve doğrunun yanında olmaktır. Bizler de her zaman yanınızda olmaya, sizlere daha güzel bir dünya bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık ve egemenlik mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın, yüce milletimizin ve sevgili Balıkesir Ailemin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

Bu Haberleri Kaçırma...

Ellere dikkat! Eski Tunceli Valisi Sonel'in sevk görüntüleri olay oldu
Ellere dikkat! Eski Tunceli Valisi Sonel'in sevk görüntüleri olay oldu
Türkiye'de çiftlerin tatil rotaları belli oldu... İşte en çok kaçamak yapılan o illerimiz...
Türkiye'de çiftlerin tatil rotaları belli oldu... İşte en çok kaçamak yapılan o illerimiz...
Seray Kaya Sultana İçin sınırları zorladı! Direk dansı performansı dudak ısırttı!
Seray Kaya Sultana İçin sınırları zorladı! Direk dansı performansı dudak ısırttı!
Google Chrome kullanıcılarına acil uyarı: Tüm kişisel sırlarınız çalınmış olabilir!
Google Chrome kullanıcılarına acil uyarı: Tüm kişisel sırlarınız çalınmış olabilir!
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel ilk kez görüntülendi
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel ilk kez görüntülendi
Melis Sezen ve Mert Ramazan Demirli Delikanlı'da izleyiciyi 2'ye bölen sahne!
Melis Sezen ve Mert Ramazan Demirli Delikanlı'da izleyiciyi 2'ye bölen sahne!
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı?
Gamze Özçelik setlere geri döndü! Operasyon Milli Savaş gemisi pozları dikkat çekti
Gamze Özçelik setlere geri döndü! Operasyon Milli Savaş gemisi pozları dikkat çekti
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: ''Maaşlara ek zam gelebilir!'' Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi: ''Maaşlara ek zam gelebilir!'' Ekranların güzel ismi sektör değiştiriyor... 4'üncü çocuk sonrası patroniçe oluyor! Ekranların güzel ismi sektör değiştiriyor... 4'üncü çocuk sonrası patroniçe oluyor! Antalya'da belediye başkanının evi kurşunlandı! Ölümden döndü Antalya'da belediye başkanının evi kurşunlandı! Ölümden döndü Ellere dikkat! Eski Tunceli Valisi Sonel'in sevk görüntüleri olay oldu Ellere dikkat! Eski Tunceli Valisi Sonel'in sevk görüntüleri olay oldu Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını kim sildi? Tutuklu başhekimin ifadesi ortaya çıktı Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını kim sildi? Tutuklu başhekimin ifadesi ortaya çıktı ''Kız çocuğunun fotoğrafını çekti'' cinayetinde istenen cezalar belli oldu! ''Kız çocuğunun fotoğrafını çekti'' cinayetinde istenen cezalar belli oldu! Seray Kaya Sultana İçin sınırları zorladı! Direk dansı performansı dudak ısırttı! Seray Kaya Sultana İçin sınırları zorladı! Direk dansı performansı dudak ısırttı! Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı? Miras bilmecesi çözüldü: Fatih Ürek'in dudak uçuklatan serveti kime kaldı? Bir CHP'li belediye başkanı daha görevden uzaklaştıırıldı! Bir CHP'li belediye başkanı daha görevden uzaklaştıırıldı! Gamze Özçelik setlere geri döndü! Operasyon Milli Savaş gemisi pozları dikkat çekti Gamze Özçelik setlere geri döndü! Operasyon Milli Savaş gemisi pozları dikkat çekti
Dev projenin şantiyesinde obruk paniği! 45 metrelik çukur oluştu Dev projenin şantiyesinde obruk paniği! 45 metrelik çukur oluştu Fatih Erbakan'dan dikkat çeken operasyon iddiası: ''Bizim de akıbetimiz aynı olabilir'' Fatih Erbakan'dan dikkat çeken operasyon iddiası: ''Bizim de akıbetimiz aynı olabilir'' Markette iğrenç görüntü! Açıkta satılan pirincin içinden çıktı Markette iğrenç görüntü! Açıkta satılan pirincin içinden çıktı İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek İstanbul'da dev kesinti: 21 ilçeye elektrik verilemeyecek Hava sıcaklıkları artıyor ancak sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Hava sıcaklıkları artıyor ancak sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Galatasaray'ın yıldız ismi 3'üncü kez baba oldu, çocuklarına verdikleri isim dikkat çekti Galatasaray'ın yıldız ismi 3'üncü kez baba oldu, çocuklarına verdikleri isim dikkat çekti 17 yaşındaki genç kızın ölümünde kan donduran gerçek: Öz anne ve üvey kardeş tutuklandı! 17 yaşındaki genç kızın ölümünde kan donduran gerçek: Öz anne ve üvey kardeş tutuklandı! İslam Memiş altın fiyatları için ezber bozan yeni tahminini açıkladı İslam Memiş altın fiyatları için ezber bozan yeni tahminini açıkladı Eski Tunceli Valisi Sonel'e 5 ayrı suçtan tutuklama talebi Eski Tunceli Valisi Sonel'e 5 ayrı suçtan tutuklama talebi İstanbul'da otelde ölü bulunan iki kardeşin ölüm nedeni ortaya çıktı İstanbul'da otelde ölü bulunan iki kardeşin ölüm nedeni ortaya çıktı