''23 Nisan dünya çocuklarına armağan edilen dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Akın, mesajında “Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’imizin yüreğinde yanan bağımsızlık meşalesi, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.” diyerek Balıkesir’de başlayan ulusal direniş hareketlerinin ulusal egemenliği getiren en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışıyla egemenliğin halka geçtiği 23 Nisan 1920 tarihi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen dünyanın ilk ve tek çocuk bayramıdır.” dedi.

“Bu Büyük Miras Çocuklarımıza Emanettir”

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün gayretlerinin bir eseri olarak 106 yıldır büyük bir coşkuyla kutlanan bu kıymetli günün, sadece bir bayram değil; aynı zamanda millet iradesinin, birlik ve dayanışma ruhunun en güçlü ifadesi olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Akın, devamında şu ifadeleri kullandı:

“23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılmasıyla birlikte ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözü, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu büyük miras, bizlere olduğu kadar yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza da emanettir. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir gelecek; özgür düşünen, kendine güvenen, vatanını ve milletini seven nesillerle mümkündür.

Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin en büyük gücüsünüz. Hayalleriniz ne kadar büyükse yarınlarımız da o kadar aydınlık olacaktır. Sizlere düşen; çok çalışmak, üretmek, sorgulamak, her zaman iyinin ve doğrunun yanında olmaktır. Bizler de her zaman yanınızda olmaya, sizlere daha güzel bir dünya bırakmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık ve egemenlik mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor; tüm çocuklarımızın, yüce milletimizin ve sevgili Balıkesir Ailemin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”