ABB'nin öğrencilere desteği büyüyerek artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), “Üniversite Ankara’da Okunur” sloganıyla öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmayı sürdürüyor. ODTÜ, YHT Gar, Meteoroloji, Kolej ve OSTİM Metro İstasyonlarında 15-35 yaş aralığındaki öğrenciler için hizmete açılan Çalışma İstasyonları, yeni eğitim-öğretim yılında da öğrencileri konforlu, modern ve güvenli çalışma alanlarıyla buluşturuyor.

13 binin üzerinde üyeye ulaşan Çalışma İstasyonları, hizmete başladıkları günden bu yana ise 80 binden fazla öğrenciyi ağırladı.  Merkezlerden yararlanmak isteyen 18 yaş altı öğrenciler velileriyle birlikte merkezlere giderek, 18 yaş üzeri gençler ise https://share.google/ ZzJYk6fHcmXZero2G adresi üzerinden online başvuru yapabiliyor.

ÖĞRENCİ DOSTU PROJELER DEVAM EDECEK

ABB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, öğrenci dostu projelerle eğitime destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı çalışma istasyonları; YHT Gar, Kolej, ODTÜ, Meteoroloji ve OSTİM Metro İstasyonlarının içerisinde yer almaktadır. 15-35 yaş arası öğrencilerin rahatlıkla ulaşım sağlayabilecekleri Çalışma İstasyonları; sesli ve sessiz ders çalışma alanları, grup çalışma alanları ile gençlere konforlu ve güvenli alanlar sunmaktadır. Çalışma İstasyonlarında 2025 yılı itibarıyla toplamda 13 binin üzerinde üye bulunmakta olup söz konusu istasyonlarda hizmet vermeye başladığı tarihten bugüne kadar 80 binin üzerinde giriş yapılmıştır.”

5 FARKLI METRO İSTASYONUNDA ÜCRETSİZ HİZMET

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Çalışma İstasyonları, haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. OSTİM Öğrenci Çalışma İstasyonu’ndan ise pazar günleri hariç olmak üzere 09.00-18.00 saatlerinde faydalanılabiliyor. İstasyonların adresleri şöyle:

YHT Gar Öğrenci Çalışma İstasyonu: Eti Mahallesi, Gar Metro Durağı -1. Kat / Çankaya
Kolej Öğrenci Çalışma İstasyonu: Ziya Gökalp Caddesi, Aksu Sokak, Kolej Metro 1. Kat / Çankaya
ODTÜ Öğrenci Çalışma İstasyonu: Mustafa Kemal Mahallesi, ODTÜ A2 Kapısı Metro İstasyonu / Çankaya
Meteoroloji Öğrenci Çalışma İstasyonu: Kavacık Subayevleri Mahallesi, Fatih Caddesi Metro Girişi -1. Kat / Keçiören
OSTİM Öğrenci Çalışma İstasyonu: OSTİM OSB Mahallesi, Alınteri Bulvarı / Yenimahalle

