Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara özel sağlık ve hareket programı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğiyle Dikmen Kadınlar Lokali’nde, sağlık ve hareket programı düzenledi. Programda; Başkentli kadınlar, fiziksel sağlık düzeylerini iyileştirmek, duruş bozuklukları ile kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarını önlemek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek amacıyla bilinçlendirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşadığı sağlık sorunlarını hafifletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliği ile kadınlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Kadınlar Lokali’nde Sağlık ve Hareket Programı düzenledi. Programda bir araya gelen Başkentli kadınlar, sağlıklı yaşam ve egzersizin önemi, kas-iskelet sistemi sağlığının korunması ve günlük yaşamda ve ev işlerinde doğru pozisyon kullanımı hakkında bilgi sahibi oldu.

Program sonunda ise; duruş bozukluklarını düzeltmeye yönelik omurga sağlığı egzersizleri, bel ve boyun ağrılarını azaltıcı kas gevşetici uygulamalar, kas-iskelet sistemini güçlendirici temel egzersizler, doğru duruş ve hareket tekniklerini kapsayan ergonomi eğitimi ile kadınlar pratik yapma imkânı buldu.

KADINLAR VERİMLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Eğitimde üyelerin verimli bir gün geçirdiğini dile getiren Dikmen Kadınlar Lokali İdarecisi Ayşe Tek, “Bugün biz Dikmen Kadınlar Lokali’mizde, Kadın ve Aile Daire Başkanlığı’nın Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümü ile iş birliğiyle düzenlediği etkinlikte buluştuk. Bizim günlük duruş bozukluklarımızla ilgili boyun ve bel ağrılarını nasıl yenebiliriz, kas ve iskelet sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz üzerine eğitimi aldık, çok verimliydi. Üyelerimiz de çok mutlu oldu. Bunun için öncelikle Mansur Başkan’ımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Programda eğitim veren Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Araştırma Görevlisi Gizem Soylu ise şunları söyledi:

“Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile hareket ve sağlık programı kapsamında kadınlarla bir araya geldik. Kısa bir teorik bilginin ardından pratik uygulamalarla birlikte egzersiz uyguladık. Neden bel, boyun ağrıları yaşıyorlar, bu ağrılardan kurtulmak için neler yapabilirler hem ev ortamında hem dışarıda ne tür egzersizler uygulamaları gerekiyor bunlardan bahsettik. Büyükşehir Belediyesi’ne bu imkânı tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. Hem toplum adına hem kendi adıma.”

BAŞKENTLİ KADINLARDAN, BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

-Mukaddes Aydın: “Eğitimin çok yararlı olduğunu düşünüyorum verilen bilgiler de çok yararlıydı. Büyükşehir Belediyesi’ne, Mansur Bey’e çok teşekkürler.

-Birten Arıkan: “Program çok güzel oldu, bayağı bilgi öğrendik. Benim de boynumda fıtık var, benim için yararlı oldu. Çok teşekkür ederim.”

-İlbilge Mahiroğlu: “Bu bilgilendirme bizim için çok iyi oldu. Bildiğimiz bilgiler pekişti. Artı bilmediğimiz şeyleri de öğrendik duruşla ve nefesle ilgili. Bunlar bize bayağı katkı sağladı. Gün içinde öğrendiğimiz bilgileri uygulayacağız. Boyun ağrılarım oluyordu bunların neden olduğuna dair bilgiler öğrendik. Bundan sonra buna dair önlem almış olacağız. Çok teşekkür ederim.”