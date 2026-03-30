  4. Ankara Kent Gezileri'ne başvurular başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent’in köklü tarihini, zengin kültürel mirasını ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen “Ankara Kent ve İlçe Gezileri” bu yıl da devam ediyor. Kültür gezileri, yürüyüş rotaları ve tematik programlara katılmak isteyenler https://kentgezileri.ankara.bel.tr/ adresi üzerinden kayıt yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların Başkent’in tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini daha yakından keşfetmesi amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği “Ankara Kent ve İlçe Gezileri” bu yıl da devam ediyor.

Ankara’nın köklü tarihini, zengin kültürel mirasını ve turistik değerlerini tanıtmak amacıyla her yıl düzenlenen gezi programı, bu yıl profesyonel araç içi anlatım eşliğinde panoramik Ankara Turu ile kapsamını genişleterek başlayacak.

ZAMANDA OLCULUK YAPMA İMKÂNI

Yerli ve yabancı ziyaretçiler; Ankara’nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutan kent gezileri kapsamında; tarihi yapılar, doğal alanlar ve yerel kültürü bir arada deneyimleme imkânı bulacak. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve aday gösterilen alanları kapsayan tematik yürüyüş rotaları ise Ankara’nın ve ilçelerin evrensel değerini gün yüzüne çıkaracak ortamlar sunacak.

Cumhuriyet’in Ankara’sı, tarihi hanlar ve çarşılar, roma döneminde Ankara, Metin Yurdanur eserleri, Ankara Kalesi ve inanç yürüme rotaları sayesinde katılımcılar Ankara’nın saklı kalmış güzelliklerine eşsiz bir yolculuk yapma fırsatı yakalayacak. Roma’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e uzanan bu bütüncül gezi programı, Ankara’nın kültür ve turizm potansiyelini güçlendirirken ziyaretçilere zamanda yolculuk yapma imkânı sunacak.

KAYITLAR BAŞLADI

Başkent’in merkez ve ilçelerini kapsayan ücretsiz kültür gezileri, yürüyüş rotaları ve tematik programlara katılmak isteyenler https://kentgezileri.ankara. bel.tr/ adresi üzerinden kayıt yapabilecek.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
