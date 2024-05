Ankara Kent Konseyi, Mansur Yavaş ve CHP ile MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret etti

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Yürütme Kurulu üyeleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP ile MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret etti. Ziyarette, Ankara Kent Konseyi'nin gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Yürütme Kurulu üyeleri yeni dönemde temaslarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP ile MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret eden Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçilmesinden dolayı Yavaş’a “hayırlı olsun” dileklerini iletirken siyasi partilerin grup başkan vekillerine de yeni dönem çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

YAVAŞ: “KENDİ İMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDECEĞİZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Güzel bir 5 yıl geçirdik. Önemli olan Ankara’ya tam bir iş birliğiyle 25 belediyenin hepsinin yan yana gelip yönetmesi… İlçe ilçe ele alacağımız konular var. Ayrı ayrı ilçeler için çalışmamız gerekecek. Biz de kendi imkânlarımızı seferber edeceğiz. O ilçelerde yaşayan insanların orada mutlu yaşamaları, yaşadıkları yerden keyif almaları için bize düşen sorumluluklar var. Buradaki çalışma gruplarıyla nereye ne yapacağımıza birlikte karar verebiliriz. Dış ilçeler dâhil hepsine güzel çalışmalar yapacağız. O küçük ilçelerde, oranın problemleriyle dertlenen insanlar vardır, fikir yürüten insanlar vardır. Onlar kent konseyi vasıtasıyla bu fikirlerini söyleyebilirler. İnşallah hep birlikte çalışacağız. Dünya başkentleriyle yarışır bir başkent istiyorsak bunu nasıl yapacağımız konusunda daha büyük hedefler koymamız gerekiyor. Markalaşma yolunda da daha büyük hedefler koymamız gerekiyor. İnşallah bölge bölge tarımından turizmine kadar masaya yatırarak belediye başkanlarımızla birlikte bunların programını yapmamız lazım.”

YILMAZ: “BUGÜN HER SOSYOLOJİ TEMSİL EDİLİYOR”

Ankara’da her sosyolojinin temsil edildiğine dikkat çeken Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, “Sosyolojisinden çekilmiş insanlar; kent yönetiminden, katılımcı kültürden uzaklaştı. Kaderine küsmüşlerdi. Kırsaldaki bir köy muhtarından, tarım yapamaz duruma gelen bir köy sakinine kadar herkes kent yönetimine dâhil oldu bu süreçte. Burada Ankara Kent Konseyi ile yaptığınız çağrı değerlidir. Bir belediye başkanı “kentin ortak aklına ihtiyacım var” demeseydi böyle bir başarı çıkmazdı. Bugün her sosyoloji temsil ediliyor. Daha güçlü bir şekilde katkı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ANKARA KENT KONSEYİ’NE CHP VE MHP’DEN DESTEK

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Yunus Emre Yıldırım’ı ziyaretlerinde Ankara Kent Konseyi’nin çalışmaları ve kente yaptığı hizmetler gündeme geldi.

Ankara Kent Konseyi heyetinin ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, “Mansur Başkan’ımızın Ankara Kent Konseyi sürecine ne kadar yakinen ilgi gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Bu da Başkan’ımızın Kent Konseyi’ne verdiği değeri ve önemi gösteriyor. Tabi ki Ankara Kent Konseyi’nde farklı siyasi görüşlerde insanlar olmalı. Bizler Ankara halkının tamamına hizmet etmek için buradayız. Nasıl ki Büyükşehir Belediye Meclisinde her gruptan temsilci varsa sizde de bunun olması bir zenginlik. Tavsiye kararları bize sunulmadan önce diğer siyasi gruplarla birlikte ortak uzlaşı sağlanırsa çok daha etkili olur. Biz bunlara seve seve katılırız. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP Grubu olarak sizin çalışmalarınıza destek olmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz” derken, MHP Grup Başkan Vekili Yunus Emre Yıldırım ise “Genel itibarıyla Ankara Kent Konseyinin çalışmaları hakkında memnuniyetlerimi dile getirmek isterim. Her komisyonun çalışmalarını MHP Grubu olarak tam zamanlı, elimizden geldiği ölçüde katılmak isteriz. MHP Grubu olarak önceliğimiz kamu yararı, Ankaralımıza hizmet ve Ankaralımıza hizmeti nasıl çabuk ulaştırabiliriz. Bunun sağlanabilmesi adına da sizlerle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.