Ankara Unesco Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na resmen kabul edildi

Ankara, UNESCO tarafından açıklanan 2025 yılı listesiyle birlikte Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na (Global Network of Learning Cities- GNLC) resmen kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin BELMEK’leri, 2019 yılında geliştirdiği yenilikçi eğitim modeliyle “UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı”na yapılan başvuru ile dâhil oldu. Ayrıca, model UNESCO tarafından iyi uygulama örneği olarak seçildi.

Mansur Yavaş, “Biz, öğrenmenin ve üretmenin yaşı olmadığını savunan bir belediyeyiz. Ankara’mız artık bu iddiasını UNESCO güvencesiyle dünyaya ilan etmiş oldu” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ: “ANKARA’YA ÇOK YAKIŞAN BİR GURURU PAYLAŞMAK İSTERİM”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kabul kararını sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

“Ankara’ya çok yakışan bir gururu paylaşmak isterim. Başkentimiz, UNESCO’nun 2025 yılı listesiyle Öğrenen Şehirler Küresel Ağı’na kabul edildi. 2019’dan bu yana BELMEK’lerde hayata geçirdiğimiz yenilikçi, eşitlikçi ve kapsayıcı eğitim modelinin dünya çapında bir başarı örneği olarak gösterilmesi; büyük bir onurdur. Biz, öğrenmenin ve üretmenin yaşı olmadığını savunan bir belediyeyiz. Ankara’mız artık bu iddiasını UNESCO güvencesiyle dünyaya ilan etmiş oldu.”

KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK SÜRDÜRÜLEBİLİR MODEL ETKİLİ OLDU

ABB tarafından BELMEK için 2019 yılında geliştirilen yenilikçi eğitim modeli “UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı”na yapılan başvuru ile listeye dâhil oldu.

Ankara’nın seçilmesinde; kapsayıcı eğitim politikaları, yaşam boyu öğrenmeye yönelik belediye vizyonu, dijital ve kültürel alanlarda yürütülen yenilikçi çalışmalar ile özellikle BELMEK aracılığıyla kadınların güçlendirilmesine yönelik sürdürülebilir model etkili oldu. Bu süreçte yenilenen BELMEK yapılanması, kentin öğrenme ekosistemini güçlendiren başlıca unsurlardan biri olarak öne çıktı.

2024-2025 döneminde 36 bin 756 kadın ücretsiz eğitimlerden yararlandı. Üretilen ürünlerin ekonomik değere dönüşmesi için kurulan Başkent Kadın Girişimi Kooperatifi ise bugüne kadar 2 bin 100 kadına doğrudan gelir sağladı. UNESCO, bu yapıyı öğrenmeden istihdama geçişi destekleyen yenilikçi ve etkili bir yerel model olarak tanımladı.

BELMEK eğitimleri 20’den fazla merkezde 30’un üzerinde branş ile her geçen gün hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

BİRİ İPEK YOLU’NA ÖZEL, DİĞERİ ANKARA’YA ÖZEL İKİ AYRI KOLEKSİYON HAZIRLANDI

BELMEK kursiyerleri biri İpek Yolu’na temalı, diğeri Ankara’ya özel olmak üzere iki ayrı koleksiyon hazırladı. UNESCO’nun 2025 kabul listesinde Ankara, dünyanın 11 başkentinden biri seçilerek küresel ölçekte kayda değer bir imza atmış oldu. Her iki koleksiyon da yakın zamanda yapılacak bir lansman ile tanıtılacak.

EĞİTİM ALAN 2 BİNİN ÜZERİNDE KADIN BU KOOPERATİFTE DOĞRUDAN GELİR ELDE ETTİ

ABB Projeler Şube Müdürü Şenay Yılmaz, BELMEK modelinin uluslararası ölçekte kabul görmesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından itibaren yenilikçi eğitim modeliyle BELMEK’lerde yeni bir vizyon geliştirmişti. Biz bu yenilikçi modelle Nisan ayında ‘UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı’na başvurduk ve bu ağa dâhil olduk. Kadınların sadece hobi kurslarına katıldığı merkezler değil; bu merkezlerin istihdama gittiği alanlara dönüşmesi için 6 yıldır mücadele ediyorduk. Bu mücadele sonunda da Başkent Kadın Kooperatifi kuruldu. BELMEK’lerde eğitim alan 2 binin üzerinde kadın bu kooperatifte doğrudan gelir elde edip ekonomik hayata dâhil olduğu bir modele geçti. Bu yönüyle de model UNESCO tarafından iyi uygulama örneği olarak seçildi.”

ANKARA ARTIK UNESCO’NUN 425 ŞEHİRLİK KÜRESEL AĞININ BİR ÜYESİ

2013 yılında kurulan UNESCO Küresel Öğrenen Şehirler Ağı, yaşam boyu öğrenmeyi kent politikalarının merkezine alan şehirleri bir araya getiriyor. Ankara’nın bu ağa dâhil olması; uluslararası iş birlikleri, bilgi ve deneyim paylaşımı, ortak projeler, sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı öğrenme politikaları açısından önemli bir kapı aralıyor.