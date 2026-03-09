Ankara'da Ramazan Dayanışması büyüyor: 9 milyon TL'yi aşan destek ihtiyaç sahiplerine ulaştı

  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), iyiliğin Başkenti Ankara’da “Ramazan Ayının Bereketi Her Sofrada Hissedilsin” diyerek başlattığı dayanışma kampanyalarını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında iyilik köprüleri kuran kampanyaları kapsamında 9 Mart 2026 saat 11.15 itibarıyla 5 milyon 80 bin 835 TL değerinde gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 4 milyon 314 bin 493 TL tutarındaki fitre ve fidye desteği de vatandaşların hesaplarına yatırıldı. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı mesajla vatandaşları https://koliver.ankara.bel.tr/ , https://fitrever.ankara.bel. tr/ ve https://suver.aski.gov.tr/ adresleri üzerinden dayanışmaya ortak olmaya davet etti.

Yavaş, “Küçük bir katkı, bir ailenin sofrasında büyük bir mutluluğa dönüşebilir. Gelin, Ankara’nın kalbinde bu iyiliği birlikte çoğaltalım” dedi.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında iyilik köprüleri kuran kampanyalar kapsamında 9 Mart 2026 saat 11.15 itibarıyla 5 milyon 80 bin 835 TL değerinde 3 bin 785 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca 4 milyon 314 bin 493 TL tutarındaki fitre ve fidye desteği de vatandaşların Başkent Kart hesaplarına yatırıldı. “Suver” kampanyası kapsamında ise sosyal destek alan ailelerin su faturaları ödendi.

RAMAZAN’IN BEREKETİ HER SOFRADA HİSSEDİLSİN DİYE KAMPANYALAR SÜRÜYOR

Yayımladığı video mesajla vatandaşlara dayanışmaya ortak olma çağrısında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koliver, Suver ve Fitre/Fidyever kampanyaları kapsamında milyonlarca liralık yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Yavaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili hemşehrilerim; Ramazan ayı, paylaşmanın çoğaldığı, edilen her duanın gönülleri birbirine yaklaştırdığı mübarek bir aydır. Biz de bu bilinçle, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘İyiliğin Başkenti’ Ankara’da Ramazan’ın bereketini her sofrada hissettirmek için Koliver, Suver ve Fitre/Fidyever gibi kampanyalarımızı sürdürüyoruz.”

“BAYRAM, ANKARA’DA YAŞAYAN HERKES İÇİN BAYRAM OLSUN”

Yavaş, kampanyalar kapsamında bugüne kadar önemli miktarda yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, “Bu iyilik hareketine katkı sağlayan her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kampanyalar sayesinde bizler iyilikte köprü oluyor, sizler de veren elin alan eli görmediği bir anlayışla iyiliğinizi büyütmeye devam ediyorsunuz” dedi.

Kampanyaların Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirten Yavaş, “Dileyen tüm hemşehrilerimizi bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum. Küçük bir katkı, bir ailenin sofrasında büyük bir mutluluğa dönüşebilir. Unutmayalım bir sofrada eksik kalan bir lokma varsa hepimizin vicdanında bir eksiklik vardır. Gelin, Ankara’nın kalbinde bu iyiliği birlikte çoğaltalım. İyiliğin paylaşıldıkça büyüdüğü, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir Başkent için hadi Ramazan’ın bereketini birlikte çoğaltalım. Bayram, Ankara’da yaşayan herkes için bayram olsun” ifadelerini kullandı.

 

