  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ankara'daki yürüyen merdivenlere sabotaj: Elektrik panosundan elektriği kestiler

Ankara'daki yürüyen merdivenlere sabotaj: Elektrik panosundan elektriği kestiler

Ankara'daki yürüyen merdivenlere sabotaj: Elektrik panosundan elektriği kestiler
Güncelleme:

Ankara’da metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik kasıtlı sabotajlar sürüyor.

Bu olay sabotaj girişimlerinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; kamuya ait yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarını kasıtlı şekilde durduran, zarar veren veya tehlikeye atan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor.

Belediye yetkilileri, bu tür eylemlerin yalnızca kamu malına zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda binlerce vatandaşın günlük ulaşımını da sekteye uğrattığını vurguladı.

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aile içi tartışma kanlı bitti: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Aile içi tartışma kanlı bitti: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Türkiye'de ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havalimanı 84 yıl sonra hayat buldu Türkiye'de ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havalimanı 84 yıl sonra hayat buldu Emeklinin, memurun, memur emeklisine ve asgari ücretlinin 2026 yılı hayalleri suya düştü! Emeklinin, memurun, memur emeklisine ve asgari ücretlinin 2026 yılı hayalleri suya düştü! Dünya devi Victor Osimhen için çantasında 140 milyon Euro ile Türkiye'ye geliyor! Dünya devi Victor Osimhen için çantasında 140 milyon Euro ile Türkiye'ye geliyor! AK Parti'nin yeni emeklilik sistemi belli oldu: Uzaktan çalışma düzenlemesi de geliyor! AK Parti'nin yeni emeklilik sistemi belli oldu: Uzaktan çalışma düzenlemesi de geliyor! Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu Japon otomotiv devi fabrikasında üretimi durdurdu Camide namaz sırasında kan donduran cinayet! Camide namaz sırasında kan donduran cinayet! Avrupa’da Yılın Otomobili adayları belli oldu... Avrupa’da Yılın Otomobili adayları belli oldu... Tüm çalışanların maaşındaki zorunlu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kesintisi başlıyor! Tüm çalışanların maaşındaki zorunlu Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kesintisi başlıyor! Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran açıklama Güllü'nün kızının arkadaşından kan donduran açıklama
Süper Lig maçında kırmızı karta 5,5 milyon TL bahis oynayan kişi kim ? Süper Lig maçında kırmızı karta 5,5 milyon TL bahis oynayan kişi kim ? Beyoğlu'nda bir kadını boynuna tasma takıp gezdirmişti; ikisi de tutuklandı! Beyoğlu'nda bir kadını boynuna tasma takıp gezdirmişti; ikisi de tutuklandı! Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'siydi... Güzel ismin yıllar içindeki değişimi olay oldu Emret Komutanım'ın Alev Hemşire'siydi... Güzel ismin yıllar içindeki değişimi olay oldu Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiası ihbar sayıldı! Soruşturma başlatıldı Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiası ihbar sayıldı! Soruşturma başlatıldı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde herkesi ağlatan anlar... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gösterilerinde herkesi ağlatan anlar... Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Genç bir kız korkunç şekilde can verdi! Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm: Genç bir kız korkunç şekilde can verdi! Cem Küçük'ten keskin U dönüş: Bu sefer kendi kendisini yalanladı! Cem Küçük'ten keskin U dönüş: Bu sefer kendi kendisini yalanladı! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’nde örnek daireler ile başvuru detayları belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi’nde örnek daireler ile başvuru detayları belli oldu MHP'li isimden şehir hastanesi resti: ''Zulmedeni kurban ederiz!'' MHP'li isimden şehir hastanesi resti: ''Zulmedeni kurban ederiz!'' 1 Milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu 1 Milyon TL'lik Fenerbahçe sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu