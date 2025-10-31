Ankara'daki yürüyen merdivenlere sabotaj: Elektrik panosundan elektriği kestiler
Ankara’da metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik kasıtlı sabotajlar sürüyor.
Bu olay sabotaj girişimlerinin geldiği son noktayı gözler önüne serdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi; kamuya ait yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarını kasıtlı şekilde durduran, zarar veren veya tehlikeye atan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor.
Belediye yetkilileri, bu tür eylemlerin yalnızca kamu malına zarar vermekle kalmadığını, aynı zamanda binlerce vatandaşın günlük ulaşımını da sekteye uğrattığını vurguladı.
