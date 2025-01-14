Ankara'nın atık suyunu arıtan Tatlar'da dönüşüm

ASKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesisi olan ve Başkent Ankara’nın atık suyunu arıtan Ankara Merkezi (Tatlar) Atık Su Arıtma Tesisi’ni ‘ileri biyolojik arıtma tesisi’ne dönüştürmek için proje yürütüyor.

Ankara’nın atık suyunu arıtmak için yetersiz kalan Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgili hazırlanan “Tesisin Kapasite Artışı ve İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisine Dönüştürülmesi Projesi” ilerliyor.

Proje için süreç Haziran 2020’de başlatılırken, çok büyük bir yatırım gerektirdiği için finans desteği arayışına girildi. Uluslararası finans kuruluşları ile yapılan görüşmeler neticesinde Fransız Kalkınma Ajansı ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile anlaşma sağlandı.

İNŞAAT 2025 SONUNDA BAŞLAYACAK

Projenin müşavir ihalesine ilişkin Ön Yeterlilik İlanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Proje kapsamında 2025 yılı sonunda inşaat çalışmasının başlatılması ve projenin yaklaşık 3 yıl içinde bitirilerek yeni ve modern bir atık su arıtma tesisinin Ankara’ya kazandırılması planlanıyor.

GELEN ATIK SU DEBİSİ, TESİSİN KAPASİTESİNİN YÜZDE 25 ÜSTÜNDE

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi, günde 765 bin metreküp kapasite ile sadece karbon giderimi yapıyor. Ankara’nın 2002 yılındaki kapasitesini karşılayacak şekilde projelendirilen tesis, artık Ankara’nın ihtiyacını karşılamakta zorlanıyor. Yılda 250 milyon metreküp atık suyu arıtan tesise gelen atık su debisi, tesisin güncel kapasitesinin yüzde 25 üstünde kalıyor.

ALICI ORTAM, HASSAS ALAN SINIFINDA

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi’nde arıtılan atık su, Ankara Çayı’na deşarj ediliyor. Nihai alıcı ortam ise Sakarya Nehri sonrası Sarıyar Baraj rezervuarı oluyor. Alıcı ortam içme suyu kaynaklarını beslediği için “hassas alan” sınıfına giriyor. Bu nedenle “Kentsel Atık Su Arıtma Yönetmeliği’ne göre tesisin, azot ve fosfor giderimi yapabilmesi için yenilenmesi zorunlu tutuluyor.

1997’DE FAALİYETE GEÇTİ

Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi’nin yapımına 1993 yılında Murat Karayalçın’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlandı. 1997’de faaliyete geçen tesisin, kapasitesi, Ankara’nın atık suyunun arıtılması için yetersiz kalınca 2010 ‘da kapasite artışı planlandı ancak iyileştirme çalışmaları hayata geçirilmedi.

BAŞKAN MANSUR YAVAŞ’IN TATLAR MÜCADELESİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019 Yerel Seçimi’nde, Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesinin artırılması projesinin aciliyetine dikkati çekerek, seçimi kazanır kazanmaz ilk icraatının bu proje olacağını söyledi. Başkan Yavaş, proje ile ilgili süreci Haziran 2020’de başlattı.

Ancak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) 2023 Yatırım Programı’na da alınan proje, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde defalarca engellendi. Proje, ancak 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrasında üye dağılımı değişince Nisan 2024’te Belediye Meclisi’nden oy çokluğu ile geçirildi.

YAVAŞ’TAN “30 MİLYON İNSANIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR” TEPKİSİ

Sürekli ertelenen kapasite artırımı ve tesisin modernizasyonu projesi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nden kredi çekme onayı çıkması ile birlikte hız kazandı. Yavaş, projenin bilinçli bir şekilde geciktirilmesine ilişkin olarak şöyle tepki göstermişti:

“Arıtılan ve arıtılamayan Ankara halkının atık suyu, Ankara Çayı’na karışıyor. Oradan Sakarya Nehri havzasına gidiyor. Yani arıtılamayan su, sadece Ankara halkını değil, tüm bölgeyi ilgilendiriyor. Sincan, Yenikent ve Polatlı halkı, Ankara Çayı’ndan sulama yapıyor. Buralarda yapılan sulamayla yetişen sebzeler de Ankara ve civar illere gönderiliyor. 30 milyon insanın sağlığıyla oynanıyor”