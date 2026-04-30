Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan 1 Mayıs Mesajı: ''Emek en yüce değerdir''

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir basın mesajı yayımladı. Başkan Akın, emeğin kutsallığına vurgu yaparak alın teriyle hayatını kazanan tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı.

Balıkesir Büyükşehir Başkanı olarak göreve geldiği ilk günden beri hakça bir düzen, eşit paylaşım ve emekçinin haklarının korunması için mücadele ettiklerini belirten Başkan Akın, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bugün 1 Mayıs; bugün emekçinin, işçinin bayramı. Bugün, sabahın erken saatlerinde işinin başına giden, akşam evine helal lokma götürme mücadelesi veren milyonların günü. Emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği anlamlı bir gündeyiz.

Bizler biliyoruz ki bir ülkenin gerçek gücü, emeğe verdiği değerle ölçülür. İşçisiyle, memuruyla, üreticisiyle, esnafıyla omuz omuza veren bir toplum; geleceğe daha güçlü yürür. Bu yüzden emeği korumak, emekçinin hakkını savunmak sadece bir sorumluluk değil; aynı zamanda vicdani bir görevdir.

Bizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak Balıkesir’imizde de her zaman ‘önce insan, önce emek’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Emekçi kardeşlerimizin daha iyi şartlarda çalışması, hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki emek varsa üretim vardır, üretim varsa kalkınma vardır. Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine erişmenin başlıca yolu; yoğun ve özverili bir şekilde, dayanışma içinde çalışmaktan geçer.

1 Mayıs, sadece bir bayram değil; aynı zamanda birlik ve dayanışmanın en güçlü ifadesidir. Farklılıklarımızı bir kenara bırakarak Kuvayımilliye ruhuyla ortak değerlerde buluştuğumuz, omuz omuza verdiğimiz bir gündür.

Bu duygu ve düşüncelerle başta ‘Balıkesir Ailem’ olmak üzere ülkemizin dört bir yanında alın teri döken tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu yarınlar diliyorum.”