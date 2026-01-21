Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen’de son 1 ayda 3 kilometre yolu asfaltla kapladı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın “Balıkesir’de bozuk yol kalmayacak” hedefi doğrultusunda, kış aylarına rağmen Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sıcak asfalt çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gönen’de son 1 ay içinde 3 kilometrenin üzerinde yolu sıfırdan sıcak asfaltla yeniledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen’de yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde ulaşım konforunu artırmak ve güvenli bir yol ağı oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, yalnızca son 1 ay içinde 3 kilometrenin üzerinde yol yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuldu. Bu çalışmalar doğrultusunda Ayvacık Caddesi, Emniyet Sokak ve Trafik Sokak’ı kapsayan toplam 1000 metrelik güzergâh ile Dr. Hüseyin Duman Caddesi’nin yan yolu olan 850 metrelik hatta sıcak asfalt serimi kısa sürede tamamlandı. Bunun yanı sıra 59, 60, 61, 62 ve 63. sokakları içine alan 1250 metrelik yol da baştan sona yenilendi.

“BOZUK YOL KALMAYANA KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM”

Büyükşehir Belediyesi Gönen Koordinatörü Bülent Birgül, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Birgül yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın da dile getirdiği gibi Balıkesir’de bozuk yol kalmayıncaya kadar çalışmaya devam. Bozuk yollarımızı titizlikle tespit ediyor ve ivedilikle müdahale ediyoruz. Yaz boyunca asfalt sezonunu oldukça yoğun geçirdik. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına ek olarak, geçtiğimiz 1 ay içinde Gönen’de toplam 3 kilometrenin üzerinde sıcak asfalt döktük ve dökmeye de devam ediyoruz,” dedi.

ALAETTİN, BOSTANCI, KÖRPEAĞAÇ VE HAVUTÇA HATTINDA SONA YAKLAŞILDI

Birgül ayrıca, yıllardır vatandaşların ulaşımda ciddi sorunlar yaşadığı Alaettin, Bostancı, Körpeağaç ve Havutça kırsal mahallelerini birbirine bağlayan 20 kilometrelik güzergâhta yürütülen yol genişletme çalışmalarının da artık son aşamaya geldiğini belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kırsal mahalleler arasında daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım sağlanacağını vurgulayan Birgül, özellikle tarımsal faaliyetler, günlük ulaşım ve acil durumlarda bu yolun önemli bir rahatlama yaratacağını ifade etti.