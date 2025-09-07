Balıkesir'in Kurtuluşu büyük bir coşkuyla kutlandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Altıeylül Belediyesi ile Karesi Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 6 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri, vatandaşlardan tam not aldı. Kuvayımillye’nin başşehri Balıkesir’in kurtuluş coşkusunu vatandaşlarla paylaşan Başkan Ahmet Akın “6 Eylül Kurtuluş Günümüz kutlu olsun. İnşallah, sonraki yıllarda İstiklal madalyalı bir şehir olarak bu kutlamaları gerçekleştireceğiz. Bunun için birlik ve beraberlik içinde her alanda çalışıyoruz.” dedi.

Bağrında yanan istiklal meşalesi ile 1922 yılının 6 Eylül’ünde bütün vatanı aydınlığa kavuşturan Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’de, 3 gün boyunca kurtuluş etkinlikleri gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Altıeylül Belediyesi ile Karesi Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 6 Eylül Kurtuluş Günü etkinliklerinde; gencinden yaşlısına on binlerce Balıkesirli, kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı. Birbirine kenetlenerek olmazları olduran, Kurtuluş Savaşı’nın ilk ve son kurşununun atıldığı şehir olarak adını tarihe yazdıran Balıkesir’in kurtuluşunun, 103’üncü yılı büyük bir heyecan ve ecdada duyulan minnetle gerçekleştirildi. Kuvayı Milliye Meydanı, üç gün boyunca gece gündüz birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

BAŞKAN AKIN, İSTİKLAL MADALYASI’NI ALMAKTA KARARLI

Balıkesir’e hak ettiği İstiklal Madalyası’nı kazandırmak için büyük çaba sarf eden İstiklal Madalyalı Kuvvacı Ahmet Efe’nin torunu olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “6 Eylül Kurtuluş Günümüz kutlu olsun. Şehrimizde bu coşkuyu doyasıya yaşattık. Her yıl daha büyük bir coşkuyla kutlayacağız. İnşallah, sonraki yıllarda İstiklal madalyalı bir şehir olarak bu kutlamaları gerçekleştireceğiz. Bunun için birlik ve beraberlik içinde her alanda çalışıyoruz. Başta eşsiz komutan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün silah arkadaşlarına, Kuvayımilliye kahramanlarımızı, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum, gazilerimizi büyük bir hürmetle selamlıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun.” diye konuştu.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Balıkesir’in üreten kadınlarının stantlarının bulunduğu Kadın Emeği Çarşısı, meydanda vatandaşların ziyaretine açıldı ve her gün çocuk etkinlikleri düzenlendi. Bunun yanı sıra ilk gün; Mustafakemalpaşa Belediye Orkestrası ve Gönüllü Korosu, 80’ler 90’lar konseri ile Yeni Sayfa Rock Konseri düzenlendi. İkinci gün; İstanbul Büyükşehir Belediye Mehteranı ve ardından Ajarian Song & Dance State Academic Enseble ‘Arsiani’ sahne aldı, Gürcistan Devlet Dans Topluluğu olan dünyaca ünlü ekip, Gürcü halk dansları ve müziklerinin seçkin örneklerini sundu. Etkinliklerin son günü 6 Eylül’de ise il protokolünün Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından resmi geçit töreni düzenlendi. Geçit töreninde; Vali İsmail Ustaoğlu, Tuğgeneral Gökhan Gürakar ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın vatandaşları selamladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu ve halk oyunları gösterilerinin ardından Balıkesir’in kurtuluşunun simgelerinden biri olan Tülütabaklar meydana inerek danslarını sergiledi ve etrafa dağılarak vatandaşların arasına dağılarak onlarla birlikte eğlendi. Kurtdereli Spor Salonu’nda da 6 Eylül Kurtuluş Basketbol Turnuvası gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Balıkesir semaları, SOLOTÜRK’ün eşsiz gösterilerine sahne oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gösteri Sanatları Topluluğunun ve ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Bandosu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ile geçmişten günümüze Türk Müziğinin en sevilen eserlerini Balıkesirliler için seslendirildi.

KURTULUŞ ETKİNLİKLERİ VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

6 Eylül Balıkesir’in Kurtuluş Günü’nün coşkulu ve güzel bir şekilde kutlanmasının çok hoşuna gittiğini söyleyen Şebnem Öner “Çok keyif aldım kutlamadan. İyi ki yapılmış, herkesin çok mutlu ve memnun olduğuna eminim. Yıllar sonra bile böyle coşkuyla kutlanmasını çok sevdim.” dedi.

Etkinliklerin tamamen Kuvayımilliye ruhunu yaşattığını vurgulayan Hatice Nur “Bence harika.103’üncü yıl içinde çok güzel bir kutlama olmuş.” ifadelerine yer verdi.

6 Eylül Balıkesir’in kurtuluşunun maneviyatı yüksek bir gün olduğunu belirten Hanife Şen “Sanki bu zamana kadar böyle kutlanmamıştı. Ahmet Başkan’ımıza çok teşekkür ederim. Böyle güzel imkanlar sunduğu için memnunuz. Eğlenceler ve kutlamalar güzel. Tülütabakları erken getirmişler çocuklarımız da gördü her şey çok güzel.” şeklinde konuştu.

Başkan Ahmet Akın’dan çok memnun olduklarını dile getiren Suzan Beyoğlu, programlar ve etkinlikleri de çok beğendiklerini vurguladı.