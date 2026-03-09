Bandırma'da 8 Mart yürüyüşü: Başkan Mirza emekçi kadınlarla buluştu

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe katılarak emekçi kadınlarla bir araya geldi. Kentte gerçekleştirilen etkinlikte kadın haklarına dikkat çekilirken, eşitlik ve dayanışma mesajları verildi.

Yürüyüşün ardından bir mesaj paylaşan Başkan Mirza, 8 Mart’ın tarihsel önemine vurgu yaptı. Mirza, 1857 yılında çalışma sürelerinin azaltılması talebiyle mücadele ederken hayatını kaybeden 129 emekçi kadını saygıyla andığını ifade etti.

Kadınların toplumdaki eşitlik mücadelesine dikkat çeken Mirza mesajında, kadınların sömürülmediği, istismar, şiddet, taciz ve cinayetlere maruz kalmadığı bir dünya temennisinde bulundu. Mirza, kadın ve erkeğin eşit olduğu bir Türkiye ve dünya dileğini de paylaştı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Bandırma’da gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda vatandaş ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı. Etkinlikte kadın hakları ve toplumsal eşitlik konusunda farkındalık mesajları öne çıktı.

 

 

