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  4. Başkan Keskin'den Yeşilçam efsanesi Fatma Girik'e anlamlı ziyaret

Başkan Keskin'den Yeşilçam efsanesi Fatma Girik'e anlamlı ziyaret

Başkan Keskin'den Yeşilçam efsanesi Fatma Girik'e anlamlı ziyaret

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bir süredir evinde tedavi gören Şişli Belediyesi Eski Başkanı Fatma Girik’i evinde ziyaret etti.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Türk Sineması’nın usta isimlerinden  olan ve aynı zamanda 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı görevini de  yürüten Fatma Girik’i Gayrettepe’deki evinde ziyaret etti.

Başkan Keskin, ziyaret sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Hem Yeşilçam’ın, hem de Şişlimizin göz bebeği, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan gurur duyduğum, belediyemizin eski başkanı sevgili Fatma Girik’i ziyaret ederek, adını verdiğimiz kız yurdumuzu kendisine anlattım. Kıymetli dostum, Fatma Girik’e bir kez daha acil şifalar dilerim”

Etiketler şişli belediye başkanı muammer keskin fatma girik
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