Beşiktaş Belediyesi 30 Ağustos'u ''Zafer Yürüyüşü'' ile kutladı

Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü ‘Zafer Yürüyüşü’ ile kutladı. Yüzlerce vatandaş, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman’la birlikte ellerinde Türk bayrakları, dillerinde marşlarla Dolmabahçe Sarayı önünden Beşiktaş Barbaros Meydanı’na yürüdü. Korteje klasik otomobiller ve İstanbul Motosiklet Kulübü üyeleri de katılarak renkli görüntüler oluşturdu.

Beşiktaş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen resmi törenle başladı. Saat 14.30’da ise Ortaköy’deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı’nda “Büyük Taarruz’un 103. Yılı’nda Cumhuriyet’in Dünü, Bugünü, Yarını” konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Tarihçi-Yazar Naim Babüroğlu ve Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler konuk oldu. Açılış konuşmasını Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman yaptı.



Şişman konuşmasında, 30 Ağustos’un askeri bir başarı olmanın ötesinde, ulusal bağımsızlığımızın fikri ve siyasi temellerini güçlendiren bir zafer olduğunu ifade etti. Ardından Dr. Erol Mütercimler Cumhuriyetin tanımına değinerek 30 Ağustos’un önemini vurguladı. Son olarak Dr. Naim Babüroğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci kişiliğini öne çıkaran bir konuşma yaptı.





30 Ağustos kutlamaları, saat 18.00’de Dolmabahçe Sarayı önünden başlayan ve Beşiktaş Barbaros Meydanı’na kadar süren “Zafer Yürüyüşü” ile devam etti. Yüzlerce vatandaş bando eşliğinde yürürken, korteje klasik otomobiller ve motosikletliler de öncülük ederek zafer coşkusunun Beşiktaş’ta doyasıya yaşanmasını sağladı.

Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi. “Beşiktaş’ımızda Zafer Yürüyüşü’müzü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Atatürk’ün izinde, Zafer’in ışığında, Cumhuriyet’in yolunda daima daha ileriye yürüyeceğiz.”



Kutlamalar, akşam saatlerinde Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda gerçekleştirilen Açık Hava Sineması’nda “Atatürk 1 – 1881-1919” filminin gösterimiyle son buldu.