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Beylikdüzü Belediyesi'nin ''Uygulamalı Muhasebe Eğitimi'' programı ilk mezunlarını verdi

Beylikdüzü Belediyesi'nin ''Uygulamalı Muhasebe Eğitimi'' programı ilk mezunlarını verdi
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Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, Beylikdüzü Kent Konseyi ve Beylikdüzü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası iş birliğiyle düzenlenen ''Uygulamalı Muhasebe Eğitimi'' sona erdi. İstihdama katkı sağlamak amacıyla ücretsiz olarak verilen eğitim, muhasebe alanında kariyer hedefleyenler ve mesleki bilgilerini geliştirmek isteyenler için önemli bir fırsat oldu.

Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, Beylikdüzü Kent Konseyi ve Beylikdüzü Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası iş birliğiyle düzenlenen “Uygulamalı Muhasebe Eğitimi”, düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Sertifika törenine İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Beylikdüzü İlçe Temsilcisi ve Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı İsmail Bozan, Luca eğitmeni Derya Uyanık ile Mali Müşavir ve eğitmen Eyüp Ulutekin katılım sağladı. Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi’nde düzenlenen ve 8 hafta süren program, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluştu. İlk 4 haftada katılımcılar; muhasebe ve vergi mevzuatı, ticari belgeler, stok-cari-banka işlemleri gibi temel konuların yanı sıra iletişim becerileri ve analitik düşünme eğitimleri aldı. Uygulamalı bölümde ise ‘Luca Mali Müşavir Paketi’ üzerinden gerçek senaryolarla fatura, makbuz, beyanname hazırlama gibi pratik çalışmalar yapıldı.

‘Sertifika ve kariyer desteği’

Programı tamamlayan katılımcılar, hem katılım sertifikası hem de sektörde geçerliliği olan Luca sertifikası almaya hak kazandı. Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi, ayrıca katılımcılara iş ağları oluşturmaları ve işverenlerle buluşmaları için kariyer danışmanlığı desteği de sağlayacak.

“Nitelikli istihdam için önemli bir adım”

Eğitimle ilgili açıklama yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Beylikdüzü İlçe Temsilcisi ve Beylikdüzü Kent Konseyi Başkanı İsmail Bozan, “Beylikdüzü’nde mesleki eğitimlerle vatandaşların istihdam yolculuğuna destek olmayı sürdürüyoruz. Bu program sayesinde katılımcılar, hem teorik hem de pratik becerilerle donatılarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar arasına girme şansı yakaladı” ifadelerini kullandı.

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Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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