Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık: ''Yılmadım, yılmayacağım''

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hiçbir hukuki ve makul gerekçe gösterilmeksizin sevk edildiği İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla bir Kurban Bayramı mektubu paylaştı. Çalık mektubunda, “Yılmadım, yılmayacağım. Şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, Beylikdüzü’nün çocukları için ayakta kalmaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart 2025’den bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Beylikdüzü’nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, hiçbir hukuki ve makul gerekçe gösterilmeksizin 4 Haziran 2025’te sevk edildiği İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nden Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Başkan Çalık, avukatları aracılığıyla kamuoyuna iletilen mektubunda, “Yine bir bayramı daha sizlerden uzakta yaşamanın hüznüyle karşıladım bu bayram sabahını. Üstelik bayram öncesi hiçbir gerekçe gösterilmeden İzmir’e nakledilerek ailemden, sevdiklerimden, evlatlarımdan uzaklaştırılmanın hüznüyle... Ama ben ümidimi yitirmedim, yitirmeyeceğim. Yılmadım, yılmayacağım. Şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, Beylikdüzü’nün çocukları için ayakta kalmaya devam edeceğim. Bu umutla, yarının daha güzel olacağına yürekten inanıyorum. Umudumu bir an olsun yitirmiyorum. Bu satırları yazarken yüreğim sımsıcak komşuluk hatıralarıyla çarpıyor. Bayramın ruhu, işte o mahalle aralarında, gülümseyen komşularımın yüreğinde yaşıyor. 10 mahallemizin tamamında, 400 bin komşumun güzel enerjisini, iyi dileklerini, dualarını kalbimde hissediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Yine bir arada, kucaklaştığımız bayramlara kavuşmak umuduyla”

Yol arkadaşlarını da unutmayan Başkan Çalık, “Benim birbirinden kıymetli 2 bin yol arkadaşımla her bayram öncesi sevgiyle, coşkuyla, dayanışmayla bayramlaştığımız o güzel anlar bana güç veriyor. O kocaman "Beylikdüzü Ailemize" de güzel bir bayram diliyorum. İnanıyorum ki onlar, bizlerin yokluğunda vatandaşımıza her gününü bayram tadında yaşatmak için durmadan, yorulmadan, canla başla çalışmaya devam ediyorlar... Sağ olun, var olun. Sizleri ve o güzel ailelerinizi sevgiyle selamlıyorum” diyerek bayramlarını kutladı. Çalık, mektubunu, “Savaşın gölgesinde bayramı karşılayan tüm coğrafyalarda çocukların gözyaşı dindiğinde, insanların korkuyla değil sevgiyle kucaklaştığı bir dünyada, hep birlikte nice bayramlara erişebilmek ise en büyük dileğim. Gelecek bayramlarda yine bir arada, sarıldığımız, kucaklaştığımız bayramlara kavuşmak umuduyla. İyi bayramlar Beylikdüzü, iyi bayramlar Türkiye’m!” ifadeleriyle noktaladı.