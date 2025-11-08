Bodrum Belediyesi Çocukları Doğayla Buluşturdu

Bodrum Belediyesi, çocukları doğa ile buluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarında fidan dikimi etkinlikleri düzenledi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocuklara çevre, orman ve doğa bilinci kazandırılması amacıyla bir dizi etkinlikler düzenledi.

Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı’na 150 Çam Fidanı Dikildi

Etkinlikler kapsamında, 2018 yılında hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni Gizem Çam anısına Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

6 Ekim Perşembe günü yapılan etkinliğe, belediye ekipleri, Zeyyat Mandalinci İlkokulu’ndan 70 öğrenci, öğretmenler, veliler, Gizem Çam’ın annesi Kader Çam ve gönüllüler katıldı. Orman İşletme Şefliğinden temin edilen 150 çam fidanı, katılımcılar tarafından Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı’nda toprakla buluşturuldu.

Gizem Çam’ın annesi Kader Çam, etkinlik ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Zeyyat Mandalinci İlköğretim Okulu mezunu olan kızım öğretmen Gizem Çam için bugün aynı okuldan gelip fidanları toprakla buluşturan, belki de geleceğin öğretmenleri olacak öğrencilere, öğretmenlerimize, belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.”

Atatürk Haftası’na Özel Etkinlik

10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında, 7 Kasım Cuma günü Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bodrum Marmara Eğitim Kurumları ve Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliği ile Konacık Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait alanda fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, meclis üyeleri ve belediye personellerinin yanı sıra Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Bodrum Marmara Koleji’nden öğrenciler katıldı. “Atatürk’e Nefes Ol Fidanlığı” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte toplam 87 zeytin ve dut fidanı toprakla buluşturuldu.

Bodrum Belediyesi çocuklarda çevre bilinci oluşturmaya ve daha yeşil bir Bodrum için çalışmaya devam edecek.