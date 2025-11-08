  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi Çocukları Doğayla Buluşturdu

Bodrum Belediyesi Çocukları Doğayla Buluşturdu

Bodrum Belediyesi Çocukları Doğayla Buluşturdu
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, çocukları doğa ile buluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarında fidan dikimi etkinlikleri düzenledi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocuklara çevre, orman ve doğa bilinci kazandırılması amacıyla bir dizi etkinlikler düzenledi.

Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı’na 150 Çam Fidanı Dikildi

Etkinlikler kapsamında, 2018 yılında hayatını kaybeden anaokulu öğretmeni Gizem Çam anısına Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi gerçekleştirildi.

6 Ekim Perşembe günü yapılan etkinliğe, belediye ekipleri, Zeyyat Mandalinci İlkokulu’ndan 70 öğrenci, öğretmenler, veliler, Gizem Çam’ın annesi Kader Çam ve gönüllüler katıldı. Orman İşletme Şefliğinden temin edilen 150 çam fidanı, katılımcılar tarafından Akyarlar Gizem Çam Hatıra Ormanı’nda toprakla buluşturuldu.

Gizem Çam’ın annesi Kader Çam, etkinlik ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Zeyyat Mandalinci İlköğretim Okulu mezunu olan kızım öğretmen Gizem Çam için bugün aynı okuldan gelip fidanları toprakla buluşturan, belki de geleceğin öğretmenleri olacak öğrencilere, öğretmenlerimize, belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.”

Atatürk Haftası’na Özel Etkinlik

10 Kasım Atatürk Haftası kapsamında, 7 Kasım Cuma günü Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bodrum Marmara Eğitim Kurumları ve Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu iş birliği ile Konacık Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait alanda fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, meclis üyeleri ve belediye personellerinin yanı sıra Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Bodrum Marmara Koleji’nden öğrenciler katıldı. “Atatürk’e Nefes Ol Fidanlığı” projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte toplam 87 zeytin ve dut fidanı toprakla buluşturuldu.

Bodrum Belediyesi çocuklarda çevre bilinci oluşturmaya ve daha yeşil bir Bodrum için çalışmaya devam edecek. 

 

text-ad
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mağdur sayısı çığ gibi büyümüştü... Önce internet siteleri kapatıldı, şimdi de satışı durduruldu Mağdur sayısı çığ gibi büyümüştü... Önce internet siteleri kapatıldı, şimdi de satışı durduruldu Elinde 50 bin canı olan bebek katili ve tutuklu PKK'lı teröristlerle ilgili infial yaratacak iddia! Elinde 50 bin canı olan bebek katili ve tutuklu PKK'lı teröristlerle ilgili infial yaratacak iddia! Şehir teröristleri pazar yerini kana buladı: Çok sayıda can kaybı var Şehir teröristleri pazar yerini kana buladı: Çok sayıda can kaybı var Her şeyi geride bırakıp Bali'ye yerleşmişti: Güzel oyuncu kanserle mücadele ediyor Her şeyi geride bırakıp Bali'ye yerleşmişti: Güzel oyuncu kanserle mücadele ediyor Arsalarını daire karşı verdiler, evler bitmeden inşaata yerleştiler... Arsalarını daire karşı verdiler, evler bitmeden inşaata yerleştiler... Profesör Atatürk ile ilgili skandal 10 Kasım paylaşımını tepki yağınca sildi! Profesör Atatürk ile ilgili skandal 10 Kasım paylaşımını tepki yağınca sildi! Yargıda büyük skandal: UYAP'a girip dosyaları bir bir kapatmışlar! Yargıda büyük skandal: UYAP'a girip dosyaları bir bir kapatmışlar! 500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde evlerin inşa edileceği ilçeler belli oldu 500 bin sosyal konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde evlerin inşa edileceği ilçeler belli oldu Burdur'dan nefesleri kesen görüntü: Sosyal medya fenomeni 90 metrelik obruğun zeminine indi Burdur'dan nefesleri kesen görüntü: Sosyal medya fenomeni 90 metrelik obruğun zeminine indi İslam Memiş altında hem yatırımcıları uyardı hem de ons ve gram altında tahminlerini açıkladı İslam Memiş altında hem yatırımcıları uyardı hem de ons ve gram altında tahminlerini açıkladı
Araçların zorunlu trafik sigortalarına rekor zam! Araçların zorunlu trafik sigortalarına rekor zam! Mansur Yavaş'tan tarihi rest: ''Panik halindeler; biliyorlar başlarına gelecekleri!'' Mansur Yavaş'tan tarihi rest: ''Panik halindeler; biliyorlar başlarına gelecekleri!'' Türkiye'nin sırlar vadisindeki kaçak kazıda bir yeraltı şehri bulundu Türkiye'nin sırlar vadisindeki kaçak kazıda bir yeraltı şehri bulundu Cehennemin dünyadaki kapısında büyük felaket için geri sayım kamerada! Cehennemin dünyadaki kapısında büyük felaket için geri sayım kamerada! Ahmet Çakar kendisini vurduran ismi ilk kez açıkladı Ahmet Çakar kendisini vurduran ismi ilk kez açıkladı Türkiye'nin tescilli güzeli ''yok artık'' dedirten sırrını açıkladı Türkiye'nin tescilli güzeli ''yok artık'' dedirten sırrını açıkladı Trafikteki yeni cezalar belli oldu; işte madde madde yeni trafik cezaları! Trafikteki yeni cezalar belli oldu; işte madde madde yeni trafik cezaları! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncunun değişimi olay oldu Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncunun değişimi olay oldu Lisede Andımız krizi: Öğrenciler Andımız'ı okudu, müdür susturmaya çalıştı! Lisede Andımız krizi: Öğrenciler Andımız'ı okudu, müdür susturmaya çalıştı!