Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Üç Oyunla Sezonu Açıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ekim ayında ikisi yeni olmak üzere toplam üç oyunla perdelerini açıyor.

Yaz sezonu boyunca yoğun bir prova süreci geçiren Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda seyircisiyle buluşmaya hazır. Sezonun ilk oyunu, 17 Ekim Cuma günü sahnelenecek. Oyunlar her cuma akşamı saat 20.30’da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Geçtiğimiz sezon mart ayında sahnelenmeye başlanan, Aziz Nesin’in yazdığı, Cansın Türkdoğan’ın yönettiği ve Oğulcan Çelik ile Gül Yalçınkaya’nın rol aldığı “Çiçu” oyunu, 17 Ekim Cuma günü, saat 20.30’da sezonun açılışını yapacak.

İki Yeni Oyun Seyirciyle Buluşuyor

Sezonun ikinci oyunu olan “Cambazın Cenazesi”, 24 Ekim Cuma akşamı prömiyer yapacak. Firuze Engin’in yazdığı, Cansın Türkdoğan’ın yönettiği ve Oğulcan Çelik ile Sertaç Aydın’ın rol aldığı bu tek perdelik güldürü, geleneksel tiyatrodan ilham alınarak günümüze uygun olacak şekilde sahnelenecek. Güncel mesajlar, taşlamalar ve eleştiriler ışığında bu eğlenceli yapım, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

31 Ekim Cuma akşamı ise; Peter Quilter’ın yazdığı, Ziba Türk Ateş’in yönettiği, Sertaç Aydın, Oğulcan Çelik ve Cansın Türkdoğan’ın rol aldığı “Bir Film Yıldızının Dilemması” adlı oyun prömiyer yapacak. Ünlü bir Hollywood yıldızının hayatı üzerinden insanların bulundukları yeri korumak adına ne kadar ileri gidebileceklerini inceleyen bu enerjik, modern ve eğlenceli yapım da sezonun dikkat çeken oyunları arasında yer alacak.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sekizinci tiyatro sezonunda tüm sanatseverleri salonları doldurmaya ve sanatı birlikte paylaşmaya davet ediyor.