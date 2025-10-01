  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Üç Oyunla Sezonu Açıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Üç Oyunla Sezonu Açıyor

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Üç Oyunla Sezonu Açıyor
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ekim ayında ikisi yeni olmak üzere toplam üç oyunla perdelerini açıyor.

Yaz sezonu boyunca yoğun bir prova süreci geçiren Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda seyircisiyle buluşmaya hazır. Sezonun ilk oyunu, 17 Ekim Cuma günü sahnelenecek. Oyunlar her cuma akşamı saat 20.30’da tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Geçtiğimiz sezon mart ayında sahnelenmeye başlanan, Aziz Nesin’in yazdığı, Cansın Türkdoğan’ın yönettiği ve Oğulcan Çelik ile Gül Yalçınkaya’nın rol aldığı “Çiçu” oyunu, 17 Ekim Cuma günü, saat 20.30’da sezonun açılışını yapacak.

İki Yeni Oyun Seyirciyle Buluşuyor

Sezonun ikinci oyunu olan “Cambazın Cenazesi”, 24 Ekim Cuma akşamı prömiyer yapacak. Firuze Engin’in yazdığı, Cansın Türkdoğan’ın yönettiği ve Oğulcan Çelik ile Sertaç Aydın’ın rol aldığı bu tek perdelik güldürü, geleneksel tiyatrodan ilham alınarak günümüze uygun olacak şekilde sahnelenecek. Güncel mesajlar, taşlamalar ve eleştiriler ışığında bu eğlenceli yapım, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

31 Ekim Cuma akşamı ise; Peter Quilter’ın yazdığı, Ziba Türk Ateş’in yönettiği, Sertaç Aydın, Oğulcan Çelik ve Cansın Türkdoğan’ın rol aldığı “Bir Film Yıldızının Dilemması” adlı oyun prömiyer yapacak. Ünlü bir Hollywood yıldızının hayatı üzerinden insanların bulundukları yeri korumak adına ne kadar ileri gidebileceklerini inceleyen bu enerjik, modern ve eğlenceli yapım da sezonun dikkat çeken oyunları arasında yer alacak.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sekizinci tiyatro sezonunda tüm sanatseverleri salonları doldurmaya ve sanatı birlikte paylaşmaya davet ediyor.

 

text-ad
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güllü'nün öldürüldüğünü iddia eden patronu şimdi de Güllü'nün mal varlığını açıkladı! Güllü'nün öldürüldüğünü iddia eden patronu şimdi de Güllü'nün mal varlığını açıkladı! BYD'den Türkiye'de satılan araçlarına zam yağmuru! BYD'den Türkiye'de satılan araçlarına zam yağmuru! Ekim ayının ilk seçim anketi açıklandı: Birinci parti değişti! Ekim ayının ilk seçim anketi açıklandı: Birinci parti değişti! Trabzon açıklarında bulunmuştu: Denize indirilip imha edildi! Trabzon açıklarında bulunmuştu: Denize indirilip imha edildi! Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Emniyet'ten ''gizli radar'' tartışmalarını bitirecek uygulama: Radar yerleri tek tek açıklandı Emniyet'ten ''gizli radar'' tartışmalarını bitirecek uygulama: Radar yerleri tek tek açıklandı Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Beyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovuldu! Beyaz Saray'daki sözleri olay olan muhabir NTV'den kovuldu! Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! 30 yıl hapsi istenen Ayşe Barım hakkında sürpriz karar 30 yıl hapsi istenen Ayşe Barım hakkında sürpriz karar
İstanbul'da büyük yangın: Alevler 4 binaya sıçradı, 1 bina çöktü İstanbul'da büyük yangın: Alevler 4 binaya sıçradı, 1 bina çöktü Üniversitede mide bulandıran taciz iddiası: Öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı Üniversitede mide bulandıran taciz iddiası: Öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı Yıkıcı bir depremin beklendiği ilimizde inşa edilen yeni hastanenin güvenlik sistemi dikkat çekti Yıkıcı bir depremin beklendiği ilimizde inşa edilen yeni hastanenin güvenlik sistemi dikkat çekti Cumhurbaşkanlığı'ndan Cem Küçük'e ''KAAN'' yalanlaması Cumhurbaşkanlığı'ndan Cem Küçük'e ''KAAN'' yalanlaması Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak! Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşünün en çok etkilediği sektör belli oldu Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşünün en çok etkilediği sektör belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Diziyle ilgili itirafı olay oldu! Kurtlar Vadisi'nin güzeli yıllar sonra ortaya çıktı: Diziyle ilgili itirafı olay oldu!