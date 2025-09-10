Bodrum Belediyesinden Çevreyi Kirletenlere Para Cezası

  1. Anasayfa
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından çöp konteynerine inşaat molozu döken vatandaşa 50 bin Türk lirası, doğal alana moloz boşaltan araca ise 75 bin Türk lirası para cezası kesildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetim ve uygulamaları dışında çevre kirliliğini önlemek amacıyla sivil devriyeler ile denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler Çırkan Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri denetimde Şehit Sezgin Keçeci Sokak üzerinde bir vatandaşı, çöp konteynerlerini molozla doldururken suç üstü yakaladı. Söz konusu vatandaşa, Kabahatler Kanununun 41/4 maddesi uyarınca 50 bin Türk lirası cezai işlem uyguladı.

Buna ek olarak Gürece Mahallesi Göktepe Caddesi üzerinde bulunan doğal alana moloz döken araç belediye ekipleri tarafından tespit edildi. İlgili araca da Kabahatler Kanununun 41/4 maddesi uyarınca 75 bin Türk lirası cezai işlem uygulandı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri tarafından Bodrum genelindeki denetim ve uygulamalarının artarak devam edeceği belirtilirken vatandaşlardan da çevre kirliliğine neden olan kişi ve durumları belediyeye bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

 

