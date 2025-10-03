Bodrum Belediyesinden Pedasa Antik Kenti’ne Yolculuk

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Erasmus öğrenci ve öğretmenleri için Pedasa Antik Kenti’ne gezi düzenlendi.

Bodrum Anadolu Lisesi’nin Erasmus projesi kapsamında Çekya ve İspanya’dan gelen öğrenci ve öğretmenler için Bodrum’un tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımak amacıyla Pedasa Antik Kenti’ne gezi düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce organize edilen gezide, belediye personeli Arkeolog Serap Topaloğlu rehberliğinde bölgenin tarihi geçmişi ve antik kentin kalıntıları hakkında bilgiler verildi. Antik kenti gezen öğrenciler hem bölgenin tarihi hakkında bilgi sahibi oldu hem de arkeolojiye dair önemli kazanımlar elde etti.

Gezinin sonunda düzenlenen oryantiring oyunu sayesinde öğrenciler, tarihi mirası tanırken aynı zamanda takım ruhunu pekiştiren eğlenceli bir spor aktivitesi gerçekleştirdi.

Programın sonunda katılımcılara Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bodrum tanıtım kitapçıkları dağıtıldı.

Bodrum Belediyesi, bölgenin tarihini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalarına devam edecek.