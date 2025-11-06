  1. Anasayfa
Bodrum'da Çevreyi Kirleten Firmalara Ceza Yağdı

Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, kent dokusunu bozan ve çevreyi kirleten kişi ve firmaları tespit ederek cezai işlem uyguluyor.

İlçe genelinde denetimlerini titizlikle sürdüren Zabıta ekipleri, Güvercinlik, Torba ve Kızılağaç mahallelerinde, otobüslerin sıklıkla park ettiği yol kenarlarına atılmış çöplerde incelemeler yaptı.

2025 Yılında Toplam 524 Kişi ve Firmaya Cezai İşlem

Ekipler tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, yol kenarlarına çöp attığı tespit edilen otobüs plakası ve firmasına, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesince cezai işlem uygulandı. Yapılan son uygulamalar kapsamında 2025 yılı içerisinde toplam 524 kişi ve firmaya 1.643.748 TL ceza kesildi.

Belediye ekipleri ayrıca, belirlenen yerler dışında park eden otobüslere de ilgili kanun maddesince cezai işlem uyguluyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent düzenini bozan ve çevreyi kirletenlere karşı denetim ve uygulamalarına devam edecek. 

 

Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
