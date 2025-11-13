  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da Çevreyi Kirletenler Belediye Kamerasına Yakalandı

Bodrum'da Çevreyi Kirletenler Belediye Kamerasına Yakalandı

Bodrum'da Çevreyi Kirletenler Belediye Kamerasına Yakalandı
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, çevre kirliliğine neden olan kişi ve firmaları tespit ederek cezai işlem uygulamaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek amacıyla ilçe genelinde çeşitli noktalara kamera sistemi kurdu. Bu sistem sayesinde çevreyi kirleten kişi ve firmalar kolaylıkla tespit edilebiliyor.

Bahçe Atıklarını Yol Kenarına Attılar, Kameraya Yakalandılar

Türkbükü Mahallesi’nde bir sitede gerçekleştirilen bahçe temizliği sonrasında atıkların çöp konteynerinin yanına bırakıldığı belirlendi. Durumun Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince fark edilmesi üzerine konu Zabıta Müdürlüğü’ne bildirildi. Zabıta ekipleri ilgili kişileri bölgeye çağırarak tespit tutanağı düzenledi. Konu encümene sevk edildi ve çevreyi kirleten kişilere atıkları kendi elleriyle toplattırıldı.

2 Bin 78 İşlemde 19 Milyon 206 Bin 791 Türk Lirası Ceza

Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Bodrum’un farklı mahallelerinde kurulan kameralar ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetim ve uygulamalar sonucunda, 2025 yılı içerisinde çevreyi kirlettiği tespit edilen kişi veya firmalara toplam 2 bin 78 işlemde 19 milyon 206 bin 791 Türk Lirası cezai işlem uygulandı.

 

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Bodrum için denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürecek. 

 

text-ad
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi İstanbul'da şoke eden kaza: Kadın sürücü otoparkı savaş alanına çevirdi Bahis soruşturmasında ismi geçen futbolcuların cezaları belli oldu Bahis soruşturmasında ismi geçen futbolcuların cezaları belli oldu İş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheli ''tanıdık'' çıktı! İş yerinden 1 milyon liralık hırsızlık yapan şüpheli ''tanıdık'' çıktı! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! Trump imzayı attı, altın fiyatları yeniden coştu! DEM Parti'den bebek katili Öcalan için yeni çağrı: ''İlk toplantıda karar alınmalı'' DEM Parti'den bebek katili Öcalan için yeni çağrı: ''İlk toplantıda karar alınmalı'' İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti İstanbul'da tam 84 güzergahta hız limitleri değişti İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem İstanbul sallandı! Marmara Denizi'nde korkutan deprem Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor Koşun depoları doldurun! Akaryakıta bir zam daha geliyor İstanbul'da metrobüs güzergahına ''özel gün'' ayarı! İstanbul'da metrobüs güzergahına ''özel gün'' ayarı! 20 şehit verdiğimiz olayın ardından o uçaklar hangara çekildi! 20 şehit verdiğimiz olayın ardından o uçaklar hangara çekildi!
Muazzez Abacı'nın mal varlığı için ''yok artık'' dedirten iddia Muazzez Abacı'nın mal varlığı için ''yok artık'' dedirten iddia Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti! Aracıyla kaza yapan oğlunu dövmekten beter etti! The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? The Economist'in 2026 kehanetleri olay oldu: Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! Dondurucu soğukla birlikte kar ve sağanak geliyor! Altında yeni bir yükseliş trendi başladı mı? Uzman isim canlı yayında açıkladı Altında yeni bir yükseliş trendi başladı mı? Uzman isim canlı yayında açıkladı Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Türkiye şehitlerine ağlarken belediye başkanından tepki çeken paylaşım Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Sevilen dizinin çekildiği ilimizde turizm rekoru: 3.5 milyon kişi ziyaret etti! Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Doğada kendiliğinden yetişiyor, köylülere gelir kapısı oluyor! Kilosu 11 TL Saç ekimi ve diş tedavisi için geldiği İstanbul'dan cenazesi döndü Saç ekimi ve diş tedavisi için geldiği İstanbul'dan cenazesi döndü Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü? Türkiye'nin konuştuğu anne ile oğlu nasıl öldü?