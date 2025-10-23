Bodrum’da Cumhuriyetin 102. Yılı Coşkuyla Kutlanacak

  1. Anasayfa
Güncelleme:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bodrum’da yapılacak resmi program ve Fettah Can konseriyle kutlanacak.

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları 28 Ekim Salı günü saat 13.00’te Bodrum Belediye Meydanı Atatürk Heykeli önünde Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma programı ile başlayacak. Program, 29 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde yapılacak kutlama töreniyle devam edecek.

Bodrum’da Cumhuriyet Coşkusu Fettah Can Konseriyle Taçlanacak

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında, sanatçı Fettah Can ve senfoni orkestrası Bodrum Belediye Meydanı’nda sahne alacak.

Kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.23’te Milta Bodrum Marina’dan Belediye Meydanı’na fener alayı düzenlenecek. Ardından, saat 20.30’da Belediye Meydanı’nda gerçekleşecek Fettah Can ve senfoni orkestrası konseriyle Cumhuriyet coşkusu tüm kente yayılacak.

Başkan Mandalinci’den Bayrak Çağrısı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tüm vatandaşları 29 Ekim günü evlerini ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya, akşam saatlerinde gerçekleşecek fener alayı ve konsere katılmaya davet etti. 

