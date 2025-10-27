Bodrum’da Cumhuriyetin 102. Yılı Coşkuyla Kutlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bodrum’da yapılacak resmi program ve Fettah Can konseriyle kutlanacak.

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları 28 Ekim Salı günü saat 13.00’te Bodrum Belediye Meydanı Atatürk Heykeli önünde Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma programı ile başlayacak. Program, 29 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde yapılacak kutlama töreniyle devam edecek.

Bodrum’da Cumhuriyet Coşkusu Fettah Can Konseriyle Taçlanacak

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı kapsamında, sanatçı Fettah Can ve senfoni orkestrası Bodrum Belediye Meydanı’nda sahne alacak.

Kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Çarşamba günü saat 19.23’te Milta Bodrum Marina’dan Belediye Meydanı’na fener alayı düzenlenecek. Ardından, saat 20.30’da Belediye Meydanı’nda gerçekleşecek Fettah Can ve senfoni orkestrası konseriyle Cumhuriyet coşkusu tüm kente yayılacak.

Başkan Mandalinci: “Cumhuriyet’in 102’nci yılı yalnızca bir yıldönümü değil bağımsızlığın, çağdaşlığın ve halk iradesinin tarih sahnesinde kazandığı yerin kutlu ifadesidir.”

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, tüm vatandaşları 29 Ekim günü evlerini ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla donatmaya, akşam saatlerinde gerçekleşecek fener alayı ve konsere katılmaya davet eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şunları söyledi:

“Yüzyıl önce bir millet küllerinden yeniden doğdu. Savaşın yıkıntıları arasında bir halk kaderini teslim etmeyi değil, yeniden yazmayı seçti. O seçim, tarihin en onurlu başkaldırılarından biri olarak insanlık hafızasına kazındı. O mücadele esareti reddeden bir halkın kendi kaderine attığı en cesur imzaydı. İşte o imzanın adı Cumhuriyetti.

Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, çağlar boyunca susmuş bir halkın sesidir. Egemenliğin hanedanlardan alınıp halka verilmesidir. Cehaletin yerini aklın, itaatin yerini özgürlüğün aldığı bir devrimdir. Bu topraklarda ilk kez yurttaş olmanın, eşit olmanın, söz hakkına sahip olmanın anlamı o gün vücut buldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, savaş meydanlarında kazanılan zaferin ötesinde toplumun düşüncesinde, vicdanında, kalbinde kazanılmış bir devrimdir. O devrim, aklı bilimin öncülüğüne koyarak, kadınları kamusal yaşamın öznesi yaparak, gençliğe sorumluluk, halka irade, ülkeye onur kazandırdı.

Cumhuriyet, hâlâ tamamlanmamış bir yolculuktur. Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin, emeğin ve doğanın hakkı korunmadıkça bu yolculuk tamamlanmış sayılmaz. Her yurttaşın onurla yaşadığı bir toplum düzeni kurulana kadar Cumhuriyet’in temeli her gün yeniden atılır.

Bu nedenle Cumhuriyet bir geçmiş değil, geleceğe yazılmış bir taahhüttür. Bir ulusun kendi iradesine sahip çıkma kararlılığıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir.’ sözü, bugün hâlâ aynı berraklıkla yol göstermeye devam etmektedir. Çünkü Cumhuriyet kimseyi dışarıda bırakmayan, herkesin sesine kulak veren bir eşitlik düzenidir.

Cumhuriyet’in 102’nci yılı yalnızca bir yıldönümü değil bağımsızlığın, çağdaşlığın ve halk iradesinin tarih sahnesinde kazandığı yerin kutlu ifadesidir. Bu anlamlı günde, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anmak, bu topraklarda yaşayan her bireyin ortak borcudur.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yüzyıllık bir yolculuğun gururuyla gelecek kuşaklara devredilen en büyük emanettir. Bu emaneti koruyan, yücelten ve yaşatan herkesin bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet var oldukça, Türkiye’nin yolu aydınlık kalacaktır.”