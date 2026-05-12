  Bodrum'da Engelsiz Destek Projesi Hayata Geçti

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, ilçede yaşayan engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 25 Mart 2026 tarihinde başlatılan “Engelsiz Destek Projesi” kapsamında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje ile ihtiyaç sahibi bireylerin evlerindeki bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri ücretsiz olarak karşılanıyor.

Proje çerçevesinde bugüne kadar toplam 39 engelli vatandaş hanelerinde ziyaret edilerek kapsamlı incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan saha tespitleri doğrultusunda, vatandaşların yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan elektrik, sıhhi tesisat, küçük çaplı tadilat ve bakım-onarım işlemlerine belirlenen iş programı dahilinde başlandı.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerinde gerekli bakım ve onarımı yaptıramayan, %40 ve üzeri engelli sağlık raporuna sahip vatandaşlara öncelik verilen projede; dezavantajlı bireylerin daha güvenli, erişilebilir ve konforlu bir ev ortamında yaşamalarını sağlamak amaçlanıyor. Sosyal yardımlaşma kriterleri doğrultusunda belirlenen hanelerde; kapı ve pencere onarımlarından küçük boya işlemlerine kadar birçok hizmet Bodrum Belediyesi ekiplerince titizlikle yürütülüyor.

"Bodrum'da Hiçbir Vatandaşımız Kendini Yalnız Hissetmeyecek"

Projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sosyal belediyecilik vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bodrum'da hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi, her kesimin eşit ve konforlu bir yaşama erişebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Engelsiz Destek Projemiz ile özel gereksinimli hemşerilerimizin hanelerindeki fiziksel engelleri ortadan kaldırıyor, onlara daha güvenli ve huzurlu bir yaşam alanı sunuyoruz. Hemşerilerimizin sosyal hayata daha aktif katılımını destekleyen, günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve hayatlarına doğrudan dokunan çözüm odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz."

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bakım ve onarım çalışmaları, ilçe genelinde oluşturulan planlama doğrultusunda devam edecek.

