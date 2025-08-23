Bodrum'da Kültür Söyleşileri 'Sinuri: Hellenleşme Sürecinde Karia’da Yerel Bir Tanrı' ile Devam Etti

Bodrum Belediyesi, bölge tarihini tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bodrum’un zengin kültürel mirasını tanıtma ve bu değerlere sahip çıkma vizyonuyla sürdürülen kültür etkinlikleri, açık hava yaz söyleşisi ile devam etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen söyleşide, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hülya Bulut “Sinuri: Hellenleşme Sürecinde Karia’da Yerel Bir Tanrı” başlıklı sunumuyla yer aldı. Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Bulut, Antik Karia bölgesinin yerel inanç sistemlerinden biri olan Sinuri kültünü, Hellenleşme sürecinde nasıl dönüştüğünü bölgedeki arkeolojik veriler ışığında anlattı.

Açık havada tarihsel bilgilerle buluşan katılımcılar, Bodrum Belediyesinin kültürel mirasa sahip çıkma ve tanıtma konusundaki çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.