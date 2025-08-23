  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da Kültür Söyleşileri 'Sinuri: Hellenleşme Sürecinde Karia’da Yerel Bir Tanrı' ile Devam Etti

Bodrum'da Kültür Söyleşileri 'Sinuri: Hellenleşme Sürecinde Karia’da Yerel Bir Tanrı' ile Devam Etti

Bodrum'da Kültür Söyleşileri 'Sinuri: Hellenleşme Sürecinde Karia’da Yerel Bir Tanrı' ile Devam Etti
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, bölge tarihini tanıtmak amacıyla düzenlediği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Bodrum’un zengin kültürel mirasını tanıtma ve bu değerlere sahip çıkma vizyonuyla sürdürülen kültür etkinlikleri, açık hava yaz söyleşisi ile devam etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Pedasa ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından düzenlenen söyleşide, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hülya Bulut “Sinuri: Hellenleşme Sürecinde Karia’da Yerel Bir Tanrı” başlıklı sunumuyla yer aldı. Dibeklihan Kültür ve Sanat Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Bulut, Antik Karia bölgesinin yerel inanç sistemlerinden biri olan Sinuri kültünü, Hellenleşme sürecinde nasıl dönüştüğünü bölgedeki arkeolojik veriler ışığında anlattı.

Açık havada tarihsel bilgilerle buluşan katılımcılar, Bodrum Belediyesinin kültürel mirasa sahip çıkma ve tanıtma konusundaki çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

 

text-ad
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu bir cenneti daha imara açlıyor Türkiye'nin maviyle yeşilinin buluştuğu bir cenneti daha imara açlıyor 2 bin yaşındaki parmağı yüzüklü gizemli bronz kol parçası ilgi odağı oldu 2 bin yaşındaki parmağı yüzüklü gizemli bronz kol parçası ilgi odağı oldu Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti! Pastacılar Odası Başkanı, kendi pastanesinde biri kadın 2 kişiyi öldürüp intihar etti! Yolcu otobüsünde akılalmaz ölüm! Dinlenme kabininden yola savruldu Yolcu otobüsünde akılalmaz ölüm! Dinlenme kabininden yola savruldu Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü; CHP'ye demediğini bırakmadı! Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü; CHP'ye demediğini bırakmadı! Ünlü fotoğrafçıdan uzaktan akrabası olan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması Ünlü fotoğrafçıdan uzaktan akrabası olan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak hakkında taciz suçlaması Sahneye UFO ile inen Rapçi Çakal maganda kurşununun hedefi oldu! Sahneye UFO ile inen Rapçi Çakal maganda kurşununun hedefi oldu! Korku saçan yanardağ yeniden faaliyete geçti: Lavlar yüzlerce metreye yükseldi! Korku saçan yanardağ yeniden faaliyete geçti: Lavlar yüzlerce metreye yükseldi! Eli ''nacak''lı motosikletli şehir teröristi kamerada: ''Ya sen öleceksin ya ben!'' Eli ''nacak''lı motosikletli şehir teröristi kamerada: ''Ya sen öleceksin ya ben!'' Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor Mehmet Ali Erbil, 40 yaş küçük sevgilisiyle evleniyor
Atatürk'ün mirası Savarona'ya muhteşem karşılama Atatürk'ün mirası Savarona'ya muhteşem karşılama Gizemli kadın ölümlerinde sır perdesi aralandı Gizemli kadın ölümlerinde sır perdesi aralandı Gülşen'den taciz iddiaları sonrasında tartışma yaratan ifadeler Gülşen'den taciz iddiaları sonrasında tartışma yaratan ifadeler Kur Korumalı Mevduat Hesabı garabeti tamamen bitti Kur Korumalı Mevduat Hesabı garabeti tamamen bitti Deniz sonrası yaz tatilini kabusa çeviren kaşıntıların nedeni belli oldu! Deniz sonrası yaz tatilini kabusa çeviren kaşıntıların nedeni belli oldu! Ünlü deprem uzmanı yeniden harekete geçen fay bloğunu açıkladı Ünlü deprem uzmanı yeniden harekete geçen fay bloğunu açıkladı Konut satışında 5 bin TL'lik kapora dehşeti! Konut satışında 5 bin TL'lik kapora dehşeti! Diyarbakır'da arazi tartışması arazi savaşına dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Diyarbakır'da arazi tartışması arazi savaşına dönüştü: Ölü ve yaralılar var! Arzum Onan'ın ünlü iş insanıyla sessiz sedasız evlendiği iddia edildi Arzum Onan'ın ünlü iş insanıyla sessiz sedasız evlendiği iddia edildi Ters kelepçe ile tehdit etmişti... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi Ters kelepçe ile tehdit etmişti... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç özür diledi