  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da Marketlere Sıkı Denetim

Bodrum'da Marketlere Sıkı Denetim

Bodrum'da Marketlere Sıkı Denetim
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki marketlerde kapsamlı hijyen, etiket ve ruhsat denetimleri gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor. Gerçekleştirilen son denetimlerde, raflarda bulunan ürünlerin son kullanma tarihleri başta olmak üzere genel temizlik, hijyen koşulları, ruhsat geçerliliği ve iş yeri düzeni detaylı bir şekilde incelendi. Ekipler ayrıca tüketici haklarının korunması amacıyla reyonlarda satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerinin kontrollerini de gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda ilçe genelinde toplam 46 market denetlenirken, kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında ilgili yönetmelik maddelerince yasal işlem uygulandı. Bu kapsamda, Belediye Encümenine sevk edilmek üzere 18 idari işlem uygulanırken, çeşitli eksiklikleri bulunan işletmeler için tespit tutanakları düzenlendi. Kontroller sırasında bazı marketlerde tespit edilen ve halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ürünlere, imha edilmek üzere zabıta ekiplerince el konuldu. Ayrıca, fiyat etiketi bulunmayan ürünler ile ruhsatta belirtilen adres bilgilerinin güncel olmadığı işletmeler hakkında da gerekli idari işlemler yerine getirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede halk sağlığının korunmasının en temel önceliklerinden biri olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın güvenli, hijyenik ve standartlara uygun gıdaya ulaşabilmesi bizim için her şeyden önemlidir. Zabıta ekiplerimiz, halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek ve hemşehrilerimizin haklarını güvence altına almak için sahadaki çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Kurallara uyan, vatandaşımızın sağlığını ve tüketici haklarını gözeten esnafımıza teşekkür ediyor; ilçe genelindeki denetimlerimizin aynı hassasiyetle ve tavizsiz bir şekilde devam edeceğinin bilinmesini istiyorum."

Bodrum Belediyesi ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması amacıyla ilçe genelindeki rutin denetimlerine hız kesmeden devam edecek.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Lemina'nın tavırları olay oldu
Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Lemina'nın tavırları olay oldu
Emekli promosyonlarında Mayıs rekoru: Ek ödül ve faizsiz kredilerle toplam rakam 80 bin TL'yi aştı
Emekli promosyonlarında Mayıs rekoru: Ek ödül ve faizsiz kredilerle toplam rakam 80 bin TL'yi aştı
Antalyaspor Süper Lig'e veda etti: Taraftarın tepki gösterdiği Başkan Rıza Perçin'den olay sözler!
Antalyaspor Süper Lig'e veda etti: Taraftarın tepki gösterdiği Başkan Rıza Perçin'den olay sözler!
İlçe meydanına korkunç infaz: Belediye çalışanı 9 kurşunla öldürüldü!
İlçe meydanına korkunç infaz: Belediye çalışanı 9 kurşunla öldürüldü!
Avukatlık mesleğine döndüğünü açıklamıştı... Şimdi de oryantale göz kırptı!
Avukatlık mesleğine döndüğünü açıklamıştı... Şimdi de oryantale göz kırptı!
Baraj suları 100 Metre çekildi: Su altında kalan Türkiye'nin Atlantisi gün yüzüne çıktı!
Baraj suları 100 Metre çekildi: Su altında kalan Türkiye'nin Atlantisi gün yüzüne çıktı!
''Türkiye'de olmaz'' denmişti... Artık Adana'dan tüm Avrupa'ya ihraç ediliyor!
''Türkiye'de olmaz'' denmişti... Artık Adana'dan tüm Avrupa'ya ihraç ediliyor!
Sahilde şaşkına çeviren manzara: Tam 15 metre uzunluğunda!
Sahilde şaşkına çeviren manzara: Tam 15 metre uzunluğunda!
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Türkiye'de olmaz'' denmişti... Artık Adana'dan tüm Avrupa'ya ihraç ediliyor! ''Türkiye'de olmaz'' denmişti... Artık Adana'dan tüm Avrupa'ya ihraç ediliyor! Sahilde şaşkına çeviren manzara: Tam 15 metre uzunluğunda! Sahilde şaşkına çeviren manzara: Tam 15 metre uzunluğunda! Anne ve babasını defalarca bıçaklamış! Cani oğulun ifadesi ortaya çıktı Anne ve babasını defalarca bıçaklamış! Cani oğulun ifadesi ortaya çıktı Erkan Petekkaya'dan Özgür Özel'e ''sahtekar'' çıkışı: Paylaşımını kısa sürede sildi Erkan Petekkaya'dan Özgür Özel'e ''sahtekar'' çıkışı: Paylaşımını kısa sürede sildi Kızı cenazede klip çekti: Umut Akyürek ''evlatlıktan reddederim'' deyip Hadise ve Gülşen'i suçladı Kızı cenazede klip çekti: Umut Akyürek ''evlatlıktan reddederim'' deyip Hadise ve Gülşen'i suçladı Emekli promosyonlarında Mayıs rekoru: Ek ödül ve faizsiz kredilerle toplam rakam 80 bin TL'yi aştı Emekli promosyonlarında Mayıs rekoru: Ek ödül ve faizsiz kredilerle toplam rakam 80 bin TL'yi aştı Avukatlık mesleğine döndüğünü açıklamıştı... Şimdi de oryantale göz kırptı! Avukatlık mesleğine döndüğünü açıklamıştı... Şimdi de oryantale göz kırptı! SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarında büyük kayıp yaşayacak çalıan grubunu açıkladı SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşlarında büyük kayıp yaşayacak çalıan grubunu açıkladı İlçe meydanına korkunç infaz: Belediye çalışanı 9 kurşunla öldürüldü! İlçe meydanına korkunç infaz: Belediye çalışanı 9 kurşunla öldürüldü! Alper Kul Güldür Güldür Show'dan ayrılık nedenini ilk kez açıkladı Alper Kul Güldür Güldür Show'dan ayrılık nedenini ilk kez açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali davasında yeni gelişme Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali davasında yeni gelişme Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi! Afganistan'da Taliban'dan insanlık dışı kararname: Kız çocukları 'satılabilir mal' sayıldı Afganistan'da Taliban'dan insanlık dışı kararname: Kız çocukları 'satılabilir mal' sayıldı 8 kilo verip tannmaz bir hale gelen Göksel'den aldatıldığını itiraf etti! 8 kilo verip tannmaz bir hale gelen Göksel'den aldatıldığını itiraf etti! Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Lemina'nın tavırları olay oldu Erdoğan, şampiyon Galatasaray'la buluştu! Lemina'nın tavırları olay oldu Antalyaspor Süper Lig'e veda etti: Taraftarın tepki gösterdiği Başkan Rıza Perçin'den olay sözler! Antalyaspor Süper Lig'e veda etti: Taraftarın tepki gösterdiği Başkan Rıza Perçin'den olay sözler! Dev bankadan açık bankacılık hamlesi: Tüm banka kartlarını ve borçları tek ekranda birleştirdi Dev bankadan açık bankacılık hamlesi: Tüm banka kartlarını ve borçları tek ekranda birleştirdi Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri ve maç tarihleri belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki muhtemel rakipleri ve maç tarihleri belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: İşte Devler Ligi'ndeki 21 takım Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: İşte Devler Ligi'ndeki 21 takım Baraj suları 100 Metre çekildi: Su altında kalan Türkiye'nin Atlantisi gün yüzüne çıktı! Baraj suları 100 Metre çekildi: Su altında kalan Türkiye'nin Atlantisi gün yüzüne çıktı!