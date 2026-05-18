Kızı cenazede klip çekti: Umut Akyürek ''evlatlıktan reddederim'' deyip Hadise ve Gülşen'i suçladı

Sanatçı Umut Akyürek, kızı Melek Bal'ın dedesinin cenazesinde çektiği tepki çeken TikTok videosu sonrası sessizliğini bozdu. Yaşananları "şuursuzluk" olarak nitelendiren ve evladını reddetme noktasına geldiğini açıklayan Akyürek, gençlerin yozlaşmasından TikTok'u ve sahne kıyafetleriyle gündem olan Hadise ile Gülşen gibi popüler kültür figürlerini sorumlu tuttu.

Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden Umut Akyürek, bu kez çok daha sarsıcı bir olayla gündemde.

Haber3.com magazin masasının yakından takip ettiği olayda; Akyürek'in kızı Melek Bal'ın, öz dedesinin cenazesinde tabut başında TikTok videosu çekmesi sosyal medyada büyük bir infiale neden oldu.

Toplumun yas ve cenaze adabıyla taban tabana zıt olan bu görüntüler, yalnızca bir aile krizini değil, sosyal medyanın gençler üzerindeki yıkıcı etkisini de yeniden tartışmaya açtı.

"Çocuğumu Reddedecek Noktaya Geldim"

Kızının cenaze başındaki bu hareketini kesin bir dille kınayan ve "şuursuzluk" olarak tanımlayan Umut Akyürek, evindeki çaresizliği kamuoyuyla paylaştı. Kızını savunmadığını ve evde sürekli kavga yaşandığını itiraf eden acılı anne, "Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, gerekirse soyadımı bile değiştiririm" diyerek yaşadığı psikolojik yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi.

Geçmişte de kızının bağımlılık sorunları nedeniyle kamuoyundan yardım isteyen Akyürek'in bu feryadı, ailelerin dijital çağda çocuklarıyla yaşadığı uçurumun trajik bir örneği olarak kayıtlara geçti.

Hedef Tahtasında TikTok, Hadise ve Gülşen Var

Yaşanan bu skandalın faturasını sadece kızına kesmeyen Akyürek, sorunun kök nedeni olarak popüler kültürü ve denetimsiz sosyal medya platformlarını işaret etti.

TikTok'u gençleri zehirleyen bir "lağım çukuru" olarak nitelendiren sanatçı, asıl sert eleştirilerini ise müzik dünyasının popüler isimleri Hadise ve Gülşen'e yöneltti.

"Donla sahneye çıkanlar, sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden gençler bu halde" diyen Akyürek, pop idollerinin sergilediği yaşam tarzının ve sahne şovlarının toplumun ahlaki çivisini çıkardığını savundu. Tıklanma ve maddi kazanç uğruna her türlü değerin ayaklar altına alındığını belirten usta sanatçı, "Beni evladımla mı vuracaksınız? Vurun. Doğruları söylemekten geri adım atmayacağım" diyerek magazin dünyasında uzun süre dinmeyecek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.