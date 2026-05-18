Bursa'da nişan atma cinayeti: Eski nişanlısının babasını tabancayla vurarak öldürdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, nişanlısından ayrılan S.Ç., genç kızın ailesinin baskısıyla başkasıyla evlendirileceği dedikoduları üzerine dehşet saçtı. Vatan Mahallesi'nde tartıştığı eski nişanlısının babası Ö.Y.'yi tabancayla vurarak öldüren şüpheli, polis ekiplerince suç aletiyle yakalandı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi, bir nişanlılık sürecinin sonlanmasının ardından gelen sarsıcı bir cinayete sahne oldu.

Vatan Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan olay, sadece ani bir öfke patlaması değil, kulaktan kulağa yayılan iddiaların ve aile içi gerilimlerin nasıl kanlı bir infaza dönüştüğünü gözler önüne serdi.

Baskı ve Evlilik İddiası Katliam Getirdi

Olayın baş şüphelisi S.Ç., kısa süre öncesine kadar evlilik planları yaptığı nişanlısıyla yollarını ayırdı. Ancak bu ayrılığın ardından sular durulmadı. Genç kızın kendi rızasıyla değil, ailesinin yoğun baskısıyla bu ilişkiyi bitirdiği ve bir başkasıyla evlendirilmek istendiği yönündeki duyumları alan S.Ç., öfkesine hakim olamadı.

Taksiyle Gelip Kurşun Yağdırdı İddialar üzerine akşam saatlerinde ticari bir taksiyle doğrudan eski nişanlısının Vatan Mahallesi'ndeki yaşadığı sokağa giden S.Ç., burada eski kayınpederi Ö.Y. ile karşı karşıya geldi. İkili arasında sokak ortasında başlayan gergin tartışma kısa sürede büyüdü. Şüpheli S.Ç., yanında getirdiği tabancayı çekerek Ö.Y.'ye art arda ateş açtı ve kanlar içinde kalan adamı bırakarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hastanede Acı Haber ve Hızlı Yakalama

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan talihsiz baba, olayın hemen ardından yakınları tarafından özel bir araçla acilen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ö.Y. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından geniş çaplı bir arama çalışması başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.Ç.'yi olayda kullandığı cinayet silahıyla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Gözaltındaki zanlının emniyetteki sorgusu sürerken, yaşanan bu acı olay Yıldırım ilçesinde büyük bir şok yarattı.

DHA