Afganistan'da Taliban'dan insanlık dışı kararname: Kız çocukları 'satılabilir mal' sayıldı

Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban'ın çıkardığı yeni bir kararnameyle, kız çocuklarını "satılabilir mal" statüsüne indirgediği ve çocuk yaşta evlilikleri hukuken meşrulaştırdığı bildirildi. İnsan hakları örgütleri, kız çocuklarının 500 ila 3 bin dolar arasında değişen bedellerle satıldığını açıklayarak uluslararası topluma acil çağrıda bulundu.

Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban'ın uygulamalarına yönelik dünya çapında infial yaratan yeni bir gelişme gündeme geldi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; bu kararname Afganistan'daki insan hakları ve özellikle kadın/çocuk hakları krizinin ulaştığı vahim boyutu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Çocuk Yaşta Evlilikler Resmen Meşrulaştırılıyor

Bölgeden gelen son raporlara göre, Taliban yönetiminin yürürlüğe koyduğu yeni bir kararname ile kız çocukları hukuki ve sosyal olarak "satılabilir mal" statüsüne indirgendi. Söz konusu şoke edici kararnamenin, çocuk yaşta zorla evlilikleri resmi olarak meşrulaştırdığı ve kız çocuklarının en temel yaşam, eğitim ve özgürlük haklarını tamamen ellerinden aldığı ifade ediliyor.

İnsan Hakları Örgütlerinden Acı Bilanço: 500 ile 3000 Dolar Arası...

Gelişmeleri yakından takip eden uluslararası insan hakları örgütleri, sahadan elde ettikleri kan dondurucu verileri kamuoyuyla paylaştı. Yoksulluğun ve baskı rejiminin getirdiği çaresizlikle birlikte, ailelerin kız çocuklarını 500 ila 3 bin dolar arasında değişen bedeller karşılığında sattığı tespit edildi. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu trajedinin ardından, Birleşmiş Milletler ve uluslararası insan hakları savunucularının Taliban yönetimine karşı nasıl bir somut yaptırım uygulayacağı büyük bir endişe ve merakla takip ediliyor.

