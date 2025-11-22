Bodrum'da Serbay Ilıcak Kültür ve Spor Kompleksi Hizmete Açıldı

Bodrum Belediyesi tarafından Gündoğan Mahallesi’nde kapsamlı bir tadilat ve modernizasyon çalışması tamamlanan Serbay Ilıcak Kültür ve Spor Kompleksi, 21 Kasım Cuma günü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü koordinesiyle yenilenerek günümüz standartlarına uygun hale getirilen Serbay Ilıcak Kültür ve Spor Kompleksi için açılış töreni düzenlendi. Gündoğan Mahallesi’nde gerçekleşen törene; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, programa katılım sağlayamayan misafirlerin mesajlarının okunmasıyla devam etti.

Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci, tesisin mahalleye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Bu güzel tesisi atıl durumdan bu hale getiren Bodrum Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci’ye, meclis üyelerimize, başkan yardımcılarımıza ve emeği geçen tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, projenin geçmişine ve önemine değinerek şunları söyledi:

“2023 yılı içerisinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın himayesinde başlayan çalışma, bugün 2025 yılı itibariyle çok daha iyi bir seviyeye gelmiş durumda. Bu yatırımın hem Gündoğan Mahallemize hem de Bodrum’a halkçı belediyecilik anlamında ciddi katkılar sunacağına inanıyorum. Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci’ye ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Başkan Tamer Mandalinci: “Serbay Ilıcak Spor ve Kültür Kompleksimizden tüm vatandaşlarımız faydalanabilecek”

Göreve geldikleri günden bu yana spor yatırımlarına hız verdiklerini belirten Başkan Mandalinci, tesisin geçmişten bugüne dönüşüm sürecini şu sözlerle anlattı:

“Mülga Gündoğan Belediyesi zamanında Serbay Ilıcak Kültür Tesisi burada nice düğünlere, güzel etkinliklere ev sahipliği yapmıştı. Ahmet Aras Başkanımız döneminde Gündoğan halkından gelen yoğun talep üzerine buranın bir spor kompleksi haline getirilmesi istenmişti. Bildiğiniz gibi güney bölgemizde spor tesislerimiz var ancak kuzeyde spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza hizmet edecek bir tesisimiz bugüne kadar maalesef yoktu. İşte Serbay Ilıcak Kültür ve Spor Salonu bu eksikliğin giderilmesinde çok önemli bir rol oynadı. 2023 Ocak ayında buradaki çalışmaları başlatan dönemin Bodrum Belediye Başkanı sevgili Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Tesisin teknik donanımına ve kalitesine vurgu yapan Başkan Mandalinci, “Aylar önce hizmete açtığımız Binnaz Karakaya Spor Salonu’nun fitness bölümünü tamamen Avrupa standartlarında donatmıştık ve şu an 500’ün üzerinde üyemiz var. Gündoğan’da da aynı kaliteyi ve aynı marka ürünleri kullandık. Burası bölgenin en iddialı fitness merkezlerinden biri olmaya aday. Yoga ve pilates salonlarıyla, fitness alanlarıyla bu salon artık 7’den 77'ye spora, sanata, kültüre değer veren herkesin yeni yuvası olacak.” dedi.

Mandalinci, tesisin çok amaçlı yapısına da dikkat çekerek, “Sadece spora gönül verenler değil; aynı zamanda Gündoğan ve civar mahallelerimizde düğününü, nişanını, etkinliğini yapmak isteyen bütün vatandaşlarımız tesisin dış alanından faydalanabilecek. Mutfak ve sosyal donatı alanlarımız, hemşehrilerimize hizmet verecek. Bu yatırımımız hem bölgemize hem Bodrum’umuza hem de Muğla’mıza hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Komplekste Baştan Sona Yenileme Çalışması

Yapılan çalışmalar kapsamında iklimlendirme, zemin, kamera ve aydınlatma sistemleri tamamen yenilenen kompleksin teknik altyapısı güçlendirildi.

Kompleksin seyirci giriş katında; 142 metrekare büyüklüğünde fitness ve kardiyo salonunun yanı sıra lobi, ışık odası, kantin ve misafir tuvaletleri yer alıyor. Toplam 850 metrekarelik alana sahip ana salonda, 375 kişilik seyirci tribünü ve 8 kişilik engelli seyir alanı bulunuyor. Salon zemininde ise çift potalı 26x15 metre basketbol ve 18x9 metre voleybol oyun alanları oluşturuldu.

Sporcu giriş katı; modern soyunma odaları, antrenör ve hakem odaları, revir, idari ofisler ve depo alanları ile donatıldı. Bu katta ayrıca fitness kullanıcıları için özel soyunma odaları da yer alıyor.

Tesis bünyesindeki ek yapılarda; 154 metrekarelik masa tenisi binası, 60 metrekarelik yoga odası, 71 metrekarelik idari bina ve teknik depolar bulunuyor. Ayrıca özel gün organizasyonları için hazırlanan ek binada 63 metrekarelik gelin-damat odası ve mutfak alanı oluşturuldu.

Çevre düzenlemesi kapsamında ise 1500 metrekarelik dış alan, meydan ve etkinlik bölgesi olarak tasarlanırken, tesise 50 araç kapasiteli otopark kazandırıldı.